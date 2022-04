Langenhorst liegt ihm besonders

Erik Schulte (l.), dreimal in dieser Saison schon Dreifach-Torschütze in einem Spiel, kann gegen den TuS Laer am Freitag nicht mitspielen. Er hat sich das Knie verdreht und stellt sich zu den Leerer Ultras, die ihre Mannschaft auch gerne mal mit Bengalos anfeuern.

Foto: Thomas Strack