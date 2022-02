Mühsamer Arbeitssieg des TuS Laer 08

Der TuS Laer hat nach der Niederlage gegen den FCE Rheine II mit einem mühsam erkämpften 2:0-Erfolg gegen Borussia Emsdetten II wieder in die Spur gefunden.

Jan Schwier (r.) erzielte in der 35. Minute die Führung für den TuS Laer gegen Borussia Emsdetten II.

„Ein Arbeitssieg, mehr nicht. Aber gewonnen.“ Das war für Laers Trainer Ron Konermann die wichtigste Erkenntnis nach dem 2:0 (1:0)-Erfolg gegen Borussia Emsdetten II.

Jan Schwier (35.) und Robin Drees (90+2) erzielten die Tore in dieser Partie, die Konermann als zäh bezeichnete: „Es war von beiden Seiten kein schönes Spiel, viele leichte Fehler und kaum Torchancen“, fasste der Coach die zweimal 45 Minuten zusammen.

Leon Konermann hatte in Durchgang eins zwei gute Möglichkeiten, seine Mannschaft in Führung zu schießen, scheiterte jedoch knapp. Erst als Jan Schwier aus 22 Metern Maß nahm und die Kugel mit Wucht im Emsdettener Gehäuse einschlug, war der Bann gebrochen. Doch mehr als dieser Sonntagsschuss war‘s dann auch nicht.

Selbst in Halbzeit zwei änderte sich an dem Bild nicht viel: Wieder gab es kaum Möglichkeiten, den Spielstand zu verbessern. Je ein Freistoß von Steffen Köhler und Marcel Lütke Lengerich ließen so etwas die Ahnung eines Torerfolges aufkommen.

Auf Seiten der Gäste gab es nach einer Ecke einen Kopfball, der aber auch am Laerer Gehäuse vorbeistrich, sodass es beim knappen 1:0 der Nullachter blieb.

Es dauerte bis in die Nachspielzeit, ehe Robin Drees auf 2:0 erhöhte. „Emsdetten hatte eine Ecke, die wir abgefangen haben und schnell nach vorne gespielt haben“, schilderte Konermann die Szene. Marcel Exner legte den Ball quer auf Drees, der nur noch einzuschieben brauchte.

Mit diesem Sieg hat der TuS den alten Abstand zum FCE Rheine II, der das Duell der Verfolger mit 2:1 gegen Metelen gewonnen hat, gewahrt und ist mit drei Punkten und einem Spiel weiniger weiterhin Tabellenführer der A-Liga.