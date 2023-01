Nächster TuS-Neuzugang ist wie ein Sechser im Lotto

Steffen Köhler ist noch keinen Monat im Amt, da kann der neue Spielertrainer des TuS Laer 08 schon den zweiten namhaften Neuzugang präsentieren: Nach Ricardo Bredeck (Borghorster FC) kommt im Sommer auch Alexander Hesener vom gleichen Verein zu den Schwarz-Gelben.

„Als wir Ricardos Wechsel bekannt gegeben haben, habe ich von einem Königstransfer gesprochen. Dass sich uns jetzt auch Alex anschließt, fühlt sich an wie ein Sechser im Lotto“, freut sich Köhler über zusätzliche Manpower in der Offensive.

Hesener hatte sich in Absprache mit den BFC-Verantwortlichen seit Sommer eine Auszeit genommen. Der in der IT-Branche tätige Stürmer begründete das mit beruflichen Verpflichtungen. Folglich kam Hesener in dieser Saison noch zu keinem Einsatz, weshalb er eigentlich schon jetzt für die Laerer spielberechtigt wäre. Doch der Endzwanziger will erst in der nächsten Saison einsteigen. Auch, weil die nötige Spielpraxis fehlt. Sportlich fit gehalten hat sich der Box-Player mit einer wöchentlichen Einheit in der Soccerhalle und im Fitnessstudio.

„Alex und ich kennen uns aus gemeinsamen Zeiten beim SV Wilmsberg. Er weiß, was er an mir hat, und ich weiß, was ich an ihm habe. Eine Eingewöhnungszeit wird es also nicht geben. Ich bin super glücklich, dass er zu uns kommt“, freut sich Köhler über die Zusammenarbeit.

Mit Nico Stippel, Leon Konermann, Bredeck, Hesener und dem nach seinem Studienaufenthalt in Indonesien zurückkehrenden Paul Wesener-Roth verfügt der A-Ligist über massive Optionen im Angriff. Von einem Überangebot will Köhler nichts wissen. „Wir haben den großen Vorteil, dass die Jungs vorne auf vielen Positionen einsetzbar sind“, kennt der Übungsleiter die taktische Flexibilität seiner Jungs.

Die Laerer starten am 5. Februar (Sonntag) mit einem Auswärtsspiel beim SC Reckenfeld in die Rückrunde der Kreisliga A. Das erste Heimspiel im neuen Jahr bestreiten die Schwarz-Gelben eine Woche später gegen die Drittvertretung von SuS Neuenkirchen.