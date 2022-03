Späte Borghorster Aufholjagd – Laerer fassungslos

Fußball: BFC-Reserve macht in den letzten fünf Minuten ein 1:3 zu einem 3:3

Einige Zuschauer hatten schon den Laerer Sportplatz verlassen – im Glauben, dass das Ding gegessen ist. Doch dann tauchten erst Simon Scharlau und letztlich Nico Fischer noch vorm Laerer Gehäuse auf und drehten die Partie. Nach dem 3:3 (2:1) hingen die Köpfe der Gastgeber tief.

Dabei startete die Truppe von Ron Konermann eindrucksvoll in die Partie und erzielte früh die ersten Treffer. Alexander Scholz leitete eine Flanke von Julian Uhlenbrock auf Marcel Exner weiter. Der Goalgetter drehte sich noch einmal im Strafraum und schloss unten rechts ab – 1:0 (9.). Wenig später machte Innenverteidiger Jasper Höner einen Ausflug nach vorne. Seine Hereingabe von links verwertete erneut Exner (18.). Generell waren Exner und sein Sturmpartner Leon Konermann immer wieder für ansehnliche Kombinationen verantwortlich.

Doch kurz vor dem Halbzeitpfiff erzielte der BFC den psychologisch wichtigen Anschlusstreffer: Luca Berning flankte den Ball hoch in den Sechzehner, Laers Keeper Alexander Thüning sprang drunter her und Nico Fischer hielt aus zwei Metern sein Knie hin (45.+1). „Wir sind absolut zufrieden. Die Punkte nehmen wir gerne mit“, lobte BFC-Coach Thomas Grabowski seine Jungs.

Nach dem Anschlusstreffer waren die Gäste in Halbzeit zwei mutiger – bis Laers Martin Bühning deren Hoffnungen wieder ein wenig trübte. Sein Versuch wurde noch abgefälscht und kullerte ins Tor von René Pichutzki (58.). Die Borghorster schalteten wieder einen Gang runter, und es sah lange Zeit so aus, als würde der TuS Laer einen ungefährdeten Heimsieg einfahren. Exner hatte frei vorm Tor sogar noch die Möglichkeit, auf 4:1 zu stellen, doch er zielte links vorbei (71.).

Mit einem Freistoß aus dem Halbfeld wurde die Partie dann wieder spannend gemacht: Der eingewechselte Simon Scharlau pflückte sich die Kugel runter und schob überlegt zum 2:3 ein (87.). Doch es kam noch dicker für den TuS: Ein langer Ball segelte Richtung eigenen Sechzehner. Felix Eißing versuchte zu klären, sprang jedoch knapp unterm Ball her, sodass Fischer ein wenig Platz hatte. Und der drosch die Kugel mithilfe des Innenpfostens zum Ausgleich rein (90.+2). „Ich kann das nicht in Worte fassen“, war Konermann erneut sichtlich bedient. „Wie viele Tore sollen wir noch schießen, wenn wir uns durch leichte Fehler so viele fangen. Das war unterste Schublade.“