Zu viert statt zu sechst

In Abwesenheit von vier der 28 Kreisvereine wurden bei der TT-Kreisversammlung in Dreierwalde alle Vorstandsmitglieder einstimmig wiedergewählt. Sie sind jedoch nur noch ein Jahr im Amt, weil der Kreisverband zum 1. Juli des nächsten Jahres aufgelöst wird und im neu zu gründenden Bezirk Münsterland aufgeht. Zur Gründungsversammlung am 31. Mai in Münster lud der amtierende Bezirksvorsitzende Christoph Menges alle Vereine ein.

In der neuen Saison wird in der 1. Kreisklasse der Herren nicht mehr mit Sechser-, sondern in beiden Staffeln mit Vierer-Teams gespielt. Diese Entscheidung trafen die Vereinsvertreter mit großer Mehrheit. Gespielt wird nach dem Bundessystem, und es werden immer zwei Doppel und alle acht Einzel ausgetragen. Für einen Sieg gibt es je nach Höhe des Ergebnisses drei bis vier Punkte. Mit Freude nahmen die Versammelten zur Kenntnis, dass SF Lotte wieder am Spielbetrieb teilnehmen will und auf den Kreisbeitrag für die kommende Saison, die am 2. September beginnt, verzichtet wird.

Im weiteren Verlauf gab Menges einige Informationen zur Strukturreform und teilte mit, dass in Zukunft alle Mannschaften unterhalb der jetzigen Bezirksliga ihre Heimspiele auch montags bis freitags ansetzen lassen könnten. Er appellierte aber an alle, an den bisher gewohnten Heimspieltagen festzuhalten, um Probleme zu vermeiden.

Die Kreismeisterschaften finden am 10./11. September in Laggenbeck und die Kreisranglistenspiele für den Nachwuchs am 21./22. Januar in Westerkappeln statt. Die Kreispokalspiele sollen nach dem zuletzt praktizierten Modus in der Woche und die Endrunde an einem Wochenende ausgetragen werden. Die Ausrichtung des Kreisentscheides der mini-Meisterschaften übernimmt der TTV Metelen und die Bezirksmeisterschaften 2023 der SV Greven.