Zwei Exner-Treffer reichten nicht

Windig und spannend verlief das Nachholspiel des TuS Laer beim FCE Rheine II, in dem die Nullachter zunächst führten. Am Ende jubelte allerdings eine andere Mannschaft.

Kreisliga A: TuS Laer verliert Nachholspiel in Rheine mit 2:3

Da war die Welt für den TuS Laer noch in Ordnung: Marcel Exner (verdeckt) hatte gerade das 2:1 erzielt. Mit ihm freut sich die gesamte Mannschaft der Nullachter. Am Ende gab es jedoch eine 2:3-Niederlage für die laerer.

Nun hat es auch den TuS Laer zum dritten Mal erwischt. Beim FCE Rheine II unterlag die Mannschaft von Trainer Ron Konermann im Nachholspiel mit 2:3 (2:1), führt die Tabelle der Kreisliga A aber weiter mit 36 Punkten an. Die Verfolger sitzen dem TuS bereits im Nacken, Rheine ist bis auf drei Zähler rangekommen. Metelen hat ebenfalls 33.

Die Partie auf dem Kunstrasen in Rheine begann für die Nullachter höchst erfreulich, aber auch glücklich. Mit dem ersten Angriff erzielte Marcel Exner nach einem Freistoß aus dem Halbfeld die Führung (7. Minute). Nach einer Ecke von links – mit Windunterstützung – markierte Dominic Brünen per Kopf den Ausgleich (24.), doch schon eine Minute später stocherte Exner die Kugel mit der Picke zum 2:1 über die Linie (25.). Dustin Reiners hatte für Rheine Pech mit einem Distanzschuss, der knapp am linken Pfosten vorbeistrich (44.).

In der zweiten Hälfte taten die Gastgeber mehr fürs Spiel, zeigten mehr Biss als der TuS und drückten auf den Ausgleich. Dennoch hatte Laer nach einer Ecke durch Exner und Lütke Lengerich die erste gute Möglichkeit, die auf der Linie geklärt wurde (47.). Eugen Schäfer belohnte seine Mannschaft schließlich in der 68. Minute für ihren Einsatz mit dem 2:2, als er am langen Pfosten nach einer Flanke von rechts überlegt gegen die Laufrichtung des Torwarts einköpfte.

Kurz zuvor gab es allerdings eine Szene, die Trainer Ron Konermann auf die Palme brachte: „Ich mache Niederlagen nicht am Schiedsrichter fest, aber kurz vor dem 2:2 hätte es nach dem Foul an Paul Wesener-Roth einen Elfmeter geben müssen. Rheines Trainer sah das genauso.“ Schiedsrichter Jost Fröbrich indes nicht, sodass es beim 2:2 blieb.

Dass es letztlich eine Niederlage für den TuS wurde, lag an Dustin Reiners, der einen kapitalen Fehler von Jasper Höner ausnutzte. „Lukas Eissing schirmt gegen Reiners ab, und Jasper haut über den Ball“, ärgerte sich Konermann. Die Folge: Reiners ging alleine durch, ließ Alexander Thüning aussteigen und schob die Kugel zum 3:2 ein.

Der TuS drängte jetzt zwar auf den Ausgleich, doch alle Bemühungen blieben Stückwerk oder wurden vom Winde verweht. Einzig ein Distanzschuss von Alexander Scholz brachte noch einmal Gefahr; doch auch sein Versuch aus 18 Metern lenkte Rheines Torwart mit den Fingerspitzen zur Ecke ab, sodass es beim 2:3 blieb.