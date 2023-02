1:0 bei Münster 08 – Preußens B-Junioren schöpfen neue Hoffnung

Die Preußen zeigten gegen spielstarke Nullachter eine disziplinierte Abwehrleistung und ließen nur wenig zu. Vor der Pause konnten die Münsteraner die Lengericher Abwehr kaum in Bedrängnis bringen. Nach dem Wechsel entwickelte sich dann ein offenes Spiel. In der 60. Minute vereitelte SCP-Torhüter Luca Schiemanz mit einer Glanztat einen Rückstand. Mit der Einwechselung von Aaron Artmann hatte SCP-Trainer Dominic Dohe in der 70. Minute ein glückliches Händchen. In der letzten Spielminute kam Artmann elfmeterreif zu Fall. Den fälligen Strafstoß verwandelte Lasse Behling im Nachsetzten zum glücklichen 1:0-Siegtreffer. „In den letzten Wochen fehlte uns das nötige Glück. Diesmal haben wir uns die drei Punkte verdient“, war Lengerichs Coach Dominic Dohe überglücklich über den zweiten Saisonsieg.

ISV-Nachwuchs glücklos

Der ISV-Nachwuchs zeigte beim souveränen Spitzenreiter in Ahlen kämpferisch eine gute Leistung. Vor der Pause ließ die ISV-Abwehr nur wenig zu. Den Treffer zur Pausenführung markierten die Ahlener in der 14. Minute. Nach dem Wechsel kamen die Gäste besser ins Spiel und hatten einige gute Abschlussmöglichkeiten. Salim Farshoukh, Julian Schwarz und Tom Rählmann hatten aber im Abschluss kein Glück. Die Platzherren erhöhten in der 49. Minute nach einer Ecke auf 2:0. Die weiteren Treffer (62. und 70.) zum 4:0-Endstand wurden sauber heraus kombiniert. „Ich kann den Jungs keinen Vorwurf machen. Sie haben gegen die beste Mannschaft der Liga alles rausgehauen. Mit mehr Effizienz hätten wir vielleicht etwas mitnehmen können“, war ISV-Trainer Kevin Gütt nicht unzufrieden.