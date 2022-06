100 Jahre: RSG „Teuto“ Antrup-Wechte feiert Jubiläum mit buntem Programm

Schon ganze 100 Jahre gibt es RSG „Teuto“ Antrup-Wechte. Das Jubiäum will der Verein am Samstag kräftig feiern und lädt dazu alle Interessierten, von Jung bis Alt, ab 13 Uhr in die Dreifachsporthalle Lengerich ein.

Es wird ein buntes Programm geboten. Einige Mannschaften der RSG werden sich präsentieren, aber auch andere Vereine aus Lengerich und Umgebung haben Vorführungen vorbereitet.

Die RSG präsentiert sowohl Nachwuchsmannschaften, für die es ein großes Highlight darstellt, am Samstag ihr Können vor so einem großen Publikum zu präsentieren. Außerdem ist es für einige der Sportlerinnen noch ein letzter Formcheck vor der deutschen Hallenradsportmeisterschaft der Schülerinnen, die am nächsten Wochenende ausgetragen wird. Die Juniorinnen und Elitesportlerinnen, die den Einradsport schon in einem hohen Maß an Perfektion beherrschen, zeigen auch am Samstag die eine oder andere Kür. Die Juniorinnen durften sich erst vor wenigen Wochen über zwei Podestplätze bei der deutschen Hallenradsportmeisterschaft freuen. Die Einer-Kunstradsportlerin der RSG, Evelyne Steinmetz, präsentiert ebenfalls ihre Kür.

Darüber hinaus sind unter anderem die Sportarten des Turnens, Voltigierens und des Radballs vertreten. Für den Turnauftritt konnte die RSG die Turnerinnen des Turnvereins Lengerich gewinnen. Zudem präsentieren die Voltigiererinnen aus Lengerich ihr Können am Samstag in der Dreifachhalle.

Bei einem Jubiläum eines Radsportvereins darf der Nachbarverein natürlich nicht fehlen. Am Samstag können zwei Radballspiele des RSV Bergeslust Leeden bestaunt werden.

Außerdem gibt es hochrangigen Kunstradsport zu sehen, präsentiert durch den Liemer RC. Darunter die frisch gebackenen Landesmeister im Einer- und Zweier-Kunstradsport der Schülerinnnen und Schüler.

Zum Abschluss folgt der Höhepunkt des Vereinsjubiläums. Insgesamt 38 Sportlerinnen und Sportler der RSG werden gemeinsam das Musical „Starlight Express“ auf dem Einrad präsentieren.

Der Verein blickt auf 100 Jahre Radsport zurück. 1922 wurde der Arbeiter-Radfahrtverein „Solidarität“ in Antrup gegründet, dies war der Anfang der RSG „Teuto“ Antrup-Wechte. Im Jahr 1957 wurde der Verein in seiner heutigen Form als Nachfolger der aufgelösten Vereine Antrup und Wechte, wieder gegründet.

Die Abiturienten des Hannah-Arendt-Gymnasiums sorgen für die Verpflegung während der Veranstaltung. Auch für alle Kinder ist ein tolles Programm vorbereitet. Neben einer Hüpfburg gibt es die Möglichkeit das Kibaz (innovatives Bewegungsangebot) zu absolvieren. Für Interessierte gibt es die Möglichkeit, selbst einmal aufs Einrad zu steigen und sich ein Bild vom Fahren zu machen. Die RSG „Teuto“ Antrup-Wechte freut sich über zahlreiche Besucher.