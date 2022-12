27:27 gegen Münster 08: HSG holt Sechs-Tore-Rückstand auf

Das war doch mal ein Spiel so richtig nach dem Geschmack der Zuschauer. Wenn es letztlich auch nicht zu einem Sieg gereicht hat, sicherte sich die HSG Kattenvenne/Lengerich am Samstagabend gegen den SC Münster 08 aufgrund eines unfassbar starken Schlussspurts beim 27:27 (12:16) einen wichtigen Punkt.

Danach hatte es lange Zeit nicht ausgesehen, lag die Spielgemeinschaft in der Halle am Ölberg doch zwischenzeitlich sechs Tore hinten und in der 49. Spielminute noch mit 21:26 zurück. Dann holte die HSG Tor um Tor auf, verwandelte die Halle in ein Tollhaus und hatte sogar die Chance zum Sieg. „Das wäre allerdings des Guten zuviel gewesen“, meinte Trainer Volker Hollenberg, der mit dem Auftritt seiner Jungs dennoch zufrieden war.

Es entwickelte sich ein unterhaltsames, wildes Spiel. Von der ausgeglichenen Anfangsphase abgesehen, lag Münster 08 durchgehend vorne. „Die haben richtig gut gespielt“, zeigte sich Hollenberg beeindruckt. Der starke Schlussmann Arne Tönjann brachte die HSG-Angreifer zudem zur Verzweiflung. Der 16:12-Pausenvorsprung für die Gäste war folgerichtig und verdient.

HSG stellte in der Pause um

In der Pause stellte die HSG um, agierte offensiver in der Abwehr. Zudem stellte Leonard Krumme den 08-Shooter Til Bachmann per Manndeckung kalt. Das brachte zunächst nicht den erhofften Erfolg, hielten die Gäste die heimischen Handballer doch weiterhin auf Distanz. Bis zur 49. Minute.

Mit Willen und Leidenschaft holten die Hausherren Tor um Tor auf. Der 08-Angriff wurde zusehends nervöser, suchte immer wieder unvorbereitet Eins-zu-Eins-Situationen und ließ sich zu unkontrollierten Abschlüssen verleiten. Das spielte der HSG in die Karten. Zwei Minuten vor dem Abpfiff gelang Mikel Hart schließlich der 27:27-Ausgleich. In Ballbesitz hatten die Hausherren dann sogar noch die Chance zum Sieg, die sie aber ungenutzt ließen. „Wir können mit dem Ergebnis ganz gut leben“, freute sich Volker Hollenberg. „Es war auf jeden Fall ein gewonnener Punkt.“ Weiter geht es im neuen Jahr am Sonntag, 15. Januar, in Neuenkirchen.

HSG Kattenvenne/Lengerich: Wolff, Koehnsen - Sensen (5), Dorroch (4), Segger (4), Guttek (3), Krumme (3), N. Postert (2), M. Postert (2), Steinigeweg (2), Hart (1), Grune (1), Krause, Ahlert, Volk.