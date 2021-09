39:23 – Schaulaufen der HSG

Mit einem 39:23 (20:12)-Sieg gegen die „Zweite“ des 1. HC Ibbenbüren starteten die Bezirksliga-Handballer der HSG Hohne/Lengerich am Sonntagabend in die neue Saison. Auch wenn Trainer Daniel Bieletzki anmerkte, dass es in der Anfangsphase kleinere Abstimmungsprobleme gegeben habe, so klagte der Coach angesichts des deutlichen Ergebnisses auf hohem Niveau. Denn insgesamt war es eine tadellose Leistung, die seine Mannschaft abgeliefert hatte.

