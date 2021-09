Adieu Tristesse

Osnabrück

Nach dem respektablen Start in der 3. Liga und dem Sieg in der ersten DFB-Pokalrunde gegen Werder Bremen setzte sich der VfL Osnabrück auch im Achtelfinale des niedersächsischen Landespokalwettbewerbs bei Atlas Delmenhorst durch, sodass Drittliga-Absteiger VfL noch in drei verschiedenen Wettbewerben mitmischt. Das war nach dem Abstieg aus der 2. Liga so nicht zu erwarten.

Von Heiner Gerull