Alexander Kipp vom TV Kattenvenne hält mit 13 Toren dagegen

Da hatte sich der TV Kattenvenne doch einiges mehr ausgerechnet. Am Ende des Tages unterlag der Handball-Landesligist dann allerdings deutlich gegen SuS Neuenkirchen mit 21:29 (12:15) in eigener Halle. Das Team von Trainer Volker Hollenberg hatte sich mehr ausgerechnet, mit einem Erfolg wäre das Punktekonto ausgeglichen gewesen – daraus wurde aber nichts. Der Hüpfer in das Mittelfeld der Landesliga gelang nicht, vielmehr zog Neuenkirchen an Kattenvenne in der Tabelle vorbei und ist nun Siebter. Kattenvenne wartet damit als Achter weiter auf den vierten Saisonerfolg in der Landesliga.

Hollenberg vermisst Durchschlagskraft

„Unter dem Strich muss man sagen. dass uns die Durchschlagskraft im Angriff fehlte“, sagte Coach Volker Hollenberg nach der Partie. Neuenkirchen spielte von Beginn an seine körperlichen Vorteile aus, verteidigte im 6:0-System überaus effektiv und entschlossen. Hollenberg: „Wenn man nur 21 Tore wirft, kommt man für den Sieg nicht infrage.“

Kattenvenne führt nur beim 1:0

Kattenvennes Rückraum funktionierte zudem nur, wenn Alexander Kipp zulangte. Er schraubte 13 Bälle ins Gehäuse der Gäste, hatte aber zu wenig Unterstützung und auch Entlastung durch seine Mitstreiter.

Nur anfangs führte das Hollenberg-Team einmal mit 1:0, doch nach dem 3:3 nahm die Partie ihren Lauf. Neuenkirchen führte mit 10:5, zur Halbzeit lebte die Hoffnung beim Gegner noch ein wenig beim 12:15. „Doch immer wenn wir mal dran waren, kassierten wir Zeitstrafen oder verloren den Ball“, befand Hollenberg. Beim 16:18 (39.) keimte erneut Hoffnung auf, doch SuS Neuenkirchen zog unaufhaltsam davon (17:22, 21:27) bis hin zum Endstand von 21:29.

„Alle taten sich schwer, bis auf Alexander Kipp“, fasste der Trainer das Geschehen auf der Platte zusammen. Da war am Ende nicht wirklich was zu holen. Vielleicht kommt die kurze Weihnachtspause gerade rechtzeitig, am 4. Januar geht es weiter mit den Übungseinheiten – schließlich wartet am 15. Januar Spitzenreiter HC Ibbenbüren auf den TVK.

Tore Kattenvenne: Alexander Kipp (13/4), Marek Peters (4), Mario Postert (2), Lennard Krumme (1), Raphael Krause (1)