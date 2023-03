Alle TVL-Teams auf dem Treppchen

Richtig rund lief es für die Nachwuchsturnerinnen des TV Lengerich am Sonntag bei den Kreis-Mannschafts-Meisterschaften. In der Ibbenbürener Kreissporthalle schafften alle fünf Mannschaften den Sprung aufs Treppchen.

Richtig rund lief es für die Nachwuchsturnerinnen des TV Lengerich am Sonntag bei den Kreis-Mannschafts-Meisterschaften. In der Ibbenbürener Kreissporthalle schafften alle fünf Mannschaften den Sprung aufs Treppchen und damit die Qualifikation für die Mannschafts-Meisterschaften auf Bezirksebene, die bereits am kommenden Sonntag in Lengerich stattfinden werden.

Besonders erfolgreich traten die Turnerinnen des TV Lengerich im Jahrgang 2010 und jünger auf. Hier holte die erste Mannschaft mit Anouk Allanel, Karlotta Gast, Malin Krumme, Ana Robenz und Jill Haudek mit gut vier Punkten Vorsprung souverän den Kreismeistertitel vor der zweiten TVL-Mannschaft mit Jette Lange, Hannah Barszcz, Luise Heemann, Finya Mandau, Milena Schierling, Mia Vietmeyer und Anna Nizhynets. Diese wiederum verwies den TSV Ladbergen mit fast sechs Punkten Vorsprung auf Platz drei. Bei diesem Erfolg wundert es nicht, dass sämtliche Einzelerfolge ebenfalls fest in Lengericher Hand lagen: Anouk Allanel konnte sich als beste Einzelturnerin vor Teamkollegin Karlotta Gast durchsetzen. Sie zeigte vor allem am Sprung ihre Stärke mit der Höchstwertung von 15,4 P., Karlotta Gast erturnte die höchste Wertung am Balken (15,6 P.). Malin Krumme zeigte sowohl am Reck (15,4 P.) als auch am Boden die schönste Übung der Wettkampfklasse.

Im Jahrgang 2012 und jünger mussten sich die Lengericher Turnerinnen lediglich der starken Konkurrenz aus Laggenbeck geschlagen geben. Auch Lisa Flaum, Anna Otte, Helene Gast, Marlene Heemann und Lina Diekmeier lösten mit Platz zwei souverän das Ticket für die Bezirksmeisterschaften in der heimischen Dreifachhalle nächste Woche.

Im stark besetzten Wettkampf 4 (Jahrgang 2014 und jünger) ging die Goldmedaille wieder zum TV Lengerich. Mila Huneke, Jules Bolz, Luna Möhring, Liliana Pezena und Pauline Heemann setzten sich gegen zehn weitere Mannschaften vor der KTS Mettingen und dem TV Ibbenbüren durch. Nach einer unglücklichen Trainingsverletzung von Mia Völker ging das Team in den Wettkampf und setzte sich am Ende überraschend durch. Einzige Höchstwertung in dieser Wettkampfklasse für die Lengericher erturnte Jules Bolz am Schwebebalken mit einer äußerst sicheren Übung. Mila Huneke erturnte Platz zwei im Gesamtklassement.

Die jüngsten Lengericher gingen in der Wettkampfklasse 6 an den Start und qualifizierten sich hier mit Platz zwei ebenfalls für die Bezirksmeisterschaften. Matilde Häger, Josefine Berg, Ida Achnitz, Hannah Lelle und Clara Kulig setzten sich gegenüber teilweise deutlich älteren Turnerinnen durch und mussten nur den Turnerinnen aus Ibbenbüren den Vortritt lassen. Besonders hervorzuheben ist die beste Balkenübung dieser Wettkampfklasse, die von der sechsjährigen Ida Achnitz präsentiert wurde.