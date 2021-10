Als „Jogi“ Löw gegen den VfL doppelt traf

24 Mal standen sich der VfL Osnabrück und der SC Freiburg im Punktspielbetrieb der 2. Liga schon gegenüber. Bei diesen Aufeinandertreffen spielte auch der spätere Bundestrainer Joachim Löw eine gewichtige Rolle. Am Dienstag kreuzen sich die Wege des VfL und des SC Freiburg in der zweiten Runde des DFB-Pokalwettbewerbs.

Platz drei in der Tabelle, als einzige Mannschaft der Fußball-Bundesliga noch ohne Niederlage. Der SC Freiburg schickt sich an, Maßstäbe im deutschen Fußball zu setzen. Am Dienstagabend gastiert das Team von Trainer Christian Streich beim VfL Osnabrück, um im Stadion an der Bremer Brücke seine weiße Weste auch im DFB-Pokalwettbewerb zu verteidigen. Die Rollen in diesem Vergleich zwischen dem Erstligisten und dem Drittligisten sind klar verteilt. Der VfL hat als klarer Außenseiter nichts zu verlieren. Für die Mannschaft von Trainer Daniel Scherning ist es ein Bonusspiel. Die Freiburger indes kommen mit dem klaren Auftrag zur „Bremer Brücke“, in die dritte Runde des nationalen Pokalwettbewerbs einzuziehen.