Am Gründungsmythos geschrieben

La-Ola? O la la! Was Lengericher und Kattenvenner am Samstagabend in der Dreifachsporthalle demonstrierten

Zu jedem großen Club gehört immer auch ein Gründungsmythos. Und auch wenn das Fundament der HSG Kattenvenne/Lengerich längst in unzähligen guten Gesprächen gelegt worden ist... – sollten sie irgendwann von ihren Enkeln gefragt werden, wann die Geschichte so richtig explodierte, dann werden alle, die dabei waren, von diesem Spiel erzählen, von diesem Samstagabend, dem 21. Mai 2022.

Die HSG Hohne/Lengerich ist in die Landesliga aufgestiegen – das ist die eine Nachricht. Die noch viel größere? Da kann richtig was gehen mit HSG und TVK, so eintrachtlich, wie sich die beiden Lager, einst Derby-Gegner, in der Lengericher Dreifachsporthalle in den Armen lagen. Apropos Eintracht: „Was ist Frankfurt in Barcelona für den, der Kattenvenne in Lengerich gesehen hat?“, fragte Nik Konermann von der Kattenvenner Fan-Offensive nach Spielschluss. Was natürlich nur ein Teil der Wahrheit war, denn hier gingen 350 Kattenvenner und Lengericher in einem auf: der HSG Kattenvenne/Lengerich.

Auch Preußen verdienen sich ihren Platz in der Erzählung

Und bei allem Rausch eines 27:21-Sieges, der die HSG Hohne/Lengerich mit plus 16 Toren aus zwei Play-off-Spielen hervorgehen lässt – auch Widersacher Preußen Borussia Münster verdiente sich seinen Platz in den Geschichtsbüchern. Die andere HSG, sie war ein würdiger Gegner, der weder nach einem zehn-Tore-Rückstand aus dem Hinspiel abschenkte, noch, als das Rückspiel ähnlich drastische Züge annahm, stattdessen jedes Tor bejubelte, als sei die ganze Sache auch in der 56. Minute des Rückspiels noch zu drehen, es der HSG Hohne/Lengerich nochmal ernsthaft schwer machte. Erst kurz vor der Pause schafften sich die Hausherren ein beruhigendes Polster von 13:9-Toren, ehe sie per Blitzstart in die zweite Hälfte den Rest erledigten, nach 43 Umdrehungen mit 20:13 vorn waren. Spannend nur noch die Frage, ob die HSG nochmals mit plus zehn aus der Partie gehen würde – was mit dem Preußen-Treffer zum 25:19 in der 56. Minute geklärt war. Der Rest war trotzdem kollektive Ekstase. „Ooooh, wie ist das schön...“, schallte es mit einer Stimme durch die Lengericher Dreifachsporthalle. „Es war schön, vor so vielen Zuschauern zu spielen. Ein schöner Abschluss für die HSG Hohne/Lengerich“, sagte Trainer Daniel Bieletzki. „Und jetzt kommt Kattenvenne noch dazu. Wir können uns auf eine schöne Landesliga-Saison freuen.“