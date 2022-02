Ärger und Enttäuschung beim VfL Osnabrück nach dem 1:1 gegen Türkgücü München

Dem späten lila-weißen Jubel folgte der noch spätere Schock. In den letzten Minuten eines lange torlosen Spiels mit zwei starken Torhütern erlebte der VfL ein Wechselbad der Gefühle und musste mit einem 1:1 (0:0) gegen Türkgücü München zufrieden sein.

Auf das 6:3 in Duisburg folgte ein mageres Remis gegen Türkgücü: Der Frust bei VfL-Verteidiger Timo Beermann und Co. steckte nachvollziehbar tief.

War es Nachlässigkeit? Überheblichkeit? Ein Schwächeanfall im fünften Spiel innerhalb von zwei englischen Wochen? Die Suche nach den Gründen für das enttäuschende 1:1 des VfL Osnabrück gegen Türkgücü München dauert länger als die Zusammenfassung: Spät gejubelt – und dennoch zu früh gefreut.

86 Minuten war der VfL vergeblich dem erlösenden ersten Tor hinterhergejagt, hatte mindestens acht gute Chancen herausgespielt, die Zeit lief davon – und dann klappte es doch noch: Ba-Muaka Simakala köpfte eine prächtige Rechtsflanke von Sören Bertram ins Tor. Der kollektive Torjubel war groß.

Doch dann ließ sich der VfL in der vorletzten Minute der Nachspielzeit bei eigener Führung auskontern und kassierte das 1:1, begünstigt und ermöglicht durch eine böse Fehlerkette, die den VfL zwei Punkte kostete.

Nach einem Einwurf ließ der VfL dem Gegner zu viel Raum und verpasste mehrfach die Chance, diesen letzten Angriff konsequent zu beenden. Omar Traoré war zu weit aufgerückt, Oliver Wähling verlor den Ball im Mittelfeld, Maurice Trapp wich vor Leroy Mickels bei dessen Lauf in Richtung Strafraum zurück, und Florian Kleinhansl ließ sich nach innen locken – am Ende legte Mickels auf für Albion Vrenezi, gegen dessen Schuss ins kurze Eck Philipp Kühn keine Chance hatte. Ein schnörkelloses Ballwegschlagen oder ein taktisches Foul im Mittelfeld hätten das verhindern können – es fehlten in diesem bitteren Moment Cleverness.

Der Ärger bei Trainer Daniel Scherning war auch am Sonntag nicht verraucht. „Wir haben zwei Punkte verschenkt, einen Sieg fahrlässig aus der Hand gegeben“, sagte der Coach und war angefressen wie vielleicht noch nie zuvor in dieser Saison. „So ein Gegentor darf man nicht kassieren, erst recht zu diesem Zeitpunkt. Da muss man den Ball auch mal humorlos auf die Tribüne knallen und alles tun, um den Gegner zu stoppen.“

All das hätte der VfL sich ersparen können, wenn die Mannschaft ihre Chancen genutzt hätte. Das hätte den beherzt und hart kämpfenden Gästen den Stecker gezogen. So aber steigerte sich das Team mit jeder Möglichkeit, die die Lila-Weißen ausließen, ihr Torwart Franco Flückiger wuchs in seinem dritten Drittligaspiel über sich hinaus.

Simakala vergab in der Anfangsphase zweimal aus guter Position (7./13.), später fehlte Timo Beermann bei zwei Kopfbällen (40./66.) auch eine Prise Glück, sein zweiter Versuch traf die Latte. Die wohl größte Chance hatte Aaron Opoku, als er fünf Minuten nach Wiederanpfiff von Simakala uneigennützig bediente wurde, den Ball aber nicht sauber platzierte, sondern aus sechs Metern Flückiger anschoss.

So wurde es nichts mit dem dritten Heimsieg in Folge, doch immerhin hielt die Erfolgsserie: Aus den sechs Spielen 2022 holte die Mannschaft zwölf Punkte und steht nach wie vor aussichtsreich im Verfolgerfeld des Spitzenduos 1. FC Magdeburg und 1. FC Kaiserslautern. Und der Auftritt gegen Türkgücü war kein Leistungseinbruch, sondern über weite Strecken eine Bestätigung der Entwicklung, die diese Mannschaft seit dem Sommer nimmt.

Wenn es gelingt, die Defizite an Cleverness und Kaltschnäuzigkeit abzubauen und ein Gespür dafür zu entwickeln, wann auch mal der einfache Ball, die kompromisslose Aktion oder auch mal ein taktisches Foul angewendet werden dürfen, kann es bis zum Schluss eine spannende Saison werden.