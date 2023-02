Arminia Ibbenbüren in Lauerstellung

Sommerfußball kann sich in der Kreislia A niemand leisten, dafür ist zum einen das Wetter zu schlecht -- zum anderen noch nichts entschieden ...

Arminia Ibbenbüren um Philip Spallek (r.) und Eintracht Mettingen sind die ärgsten Verfolger von Spitzenreiter Falke Saerbeck. Im Hinspiel siegte die Eintracht mit 3:0. Ein Wiedersehen gibt es am 12. März.

Beste Auswärtsmannschaft mit einer fast makellosen Bilanz, aber nur sechstbestes Heimteam. Da ist Luft nach oben. Dennoch überwinterte Falke Saerbeck (44 Punkte) als Spitzenreiter der Kreisliga A. Diese Position möchten die Falken natürlich bis Saisonende verteidigen, haben aber mit Arminia Ibbenbüren (43) und Eintracht Mettingen (41) zwei hartnäckige Verfolger im Nacken, die zudem noch ein Spiel weniger absolviert haben. Da ist für den Rest der Saison, die am Sonntag fortgesetzt wird, Spannung angesagt.

Kurios, dass sowohl Saerbeck als auch Mettingen einen richtig schlechten Saisonstart hingelegt haben. Falke startete gar mit einer 1:7-Schlappe bei der ISV-Reserve. Die Eintracht feierte erst am vierten Spieltag den ersten Saisonsieg (6:0 bei SW Esch). Nur die DJK Arminia, die mit dem neuen Trainer Michael Pötter die Rückrunde betreibt, war von Beginn an mit an der Tabellenspitze zu finden. Das Führungstrio hat sich bereits ein kleines Polster erarbeitet und dürfte den Titel unter sich ausmachen.

Im Tabellenkeller sieht es vor allem für den SC Hörstel düster aus. Zwei Regelabsteiger gibt es. Mehr werden es, je nachdem ob und wie viele TE-Teams aus der Bezirksliga runter in die A-Liga müssen. Der Rückstand des SC Hörstel (8 Punkte) und von SW Lienen (10) auf den Drittletzten SW Esch (14) ist beträchtlich, lässt sich aber aufholen. Sollte es Hörstel erwischen, wäre es für den letztjährigen Bezirksligisten der zweite Abstieg in Folge.

Zwei Nachholspiele, GW Steinbeck gegen Brukteria Dreierwalde (1:1) und gestern Abend VfL Ladbergen gegen Westfalia Hopsten (das Ergebnis lag bei Redaktionsschluss noch nicht vor) wurden bereits ausgetragen, ehe es am Sonntag regulär mit dem ersten Spieltag im neuen Jahr weitergeht.

Je nachdem wie die Spitzenclubs aus der Winterpause kommen, scheinen die ersten Aufgaben machbar zu sein, ehe am 17. Februar für Eintracht Mettingen mit dem Gastspiel beim Vierten Cheruskia Laggenbeck die erste richtig harte Nuss zu knacken ist. Am 12. März steht dann das erste echte Spitzenspiel zwischen Arminia Ibbenbüren und der Eintracht an.