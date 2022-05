Arminia ist Kreismeister

Die A-Junioren-Fußballer der DJK Arminia Ibbenbüren sind neuer Kreismeister. Sie sicherten am Samstag den Titelgewinn in einem packenden Gipfeltreffen mit einem glücklichen 2:1-Sieg beim SC Preußen Lengerich und nehmen nun auch definitiv im Juni an der Aufstiegsrunde zur Bezirksliga teil.

A-Junioren-Kreisliga A

Preußen Lengerich -

Arminia Ibbenbüren 1:2

Die Lengericher unterstrichen die Titelambitionen mit einer starken spielerischen Leistung und zogen das Spiel vor der Pause an sich. Dabei hatten sie ein deutliches Chancenplus. Die größte Gelegenheit der Gastgeber hatte Rene Kalisch in der 22. Minute mit einem Heber. In der 36. Minute traf Kalisch nur den Pfosten. Auf der Gegenseite traf auch David Praetorius in der 43.Minute nur den Pfosten. Für die verdiente Preußen-Führung sorgte Kalisch mit dem Pausenpfiff im Nachsetzten mit einem platzierten Kopfball in den Winkel. Die Arminen zeigten nach einer Umstellung in der Halbzeitpause nach Wiederbeginn eine andere Körpersprache und konnten nun spielerisch mehr Akzente setzen. Zunächst traf Jannis Brockfeld nur den Außenpfosten. In der 62. Minute nutzte Mika Schmiemann die Möglichkeit zum umjubelten 1:1. Als die Preußen alles nach vorne warfen, machte Bjarne Schmidt den Kreismeistertitel nach zwölf Jahren mit dem achten Treffer in der Finalrunde nach einem Konter in der Nachspielzeit endgültig perfekt.

JSG Tecklenburg/Leeden - Falke Saerbeck 2:4

Im ersten Durchgang konnten die Tecklenburger gegen den Favoriten aus Saerbeck noch ganz gut mithalten und die 1:0-Führung (22.) durch den B-Jugendlichen Ron Sander bis kurz vor der Pause verteidigen. Saerbecks Goalgetter Konstantin Schürmann traf in der 42. Minute zum 1:1. Nach dem Wechsel nutzten Moritz Rafel (59.) und Lutz Krätzig (65.) die Abschlussmöglichkeiten zur 3:1-Führung. Mit dem 4:1 in der 68. Minute per Foulelfmeter durch Marvin Plugge war die Messe gelesen. In der 84. Minute konnte Lias Rupprecht nur noch auf 2:4 verkürzen.

Preußen Lengerich -

JSG Tecklenburg/Leeden

Die Preußen wollen die gute Form im letzten Heimspiel am Dienstag (19.30 Uhr) bestätigen und die tolle Saison mit der Vizekreismeisterschaft krönen. Im Nachbarschaftsderby sind auch die Tecklenburger noch gut motiviert und wollen sich für die 1:3-Niederlage aus der Vorrunde revanchieren.

A-Junioren-Kreisliga B

SW Lienen -

JSG Steinbeck/Uffeln 0:8

Die Lienener bestätigten die wellenartige Saison mit einer 0:8-Packung und gerieten schon in der Anfangsviertelstunde mit 0:3 in Rückstand.

JSG Büren/Halen/P. -

JSG Ladbergen/B.

Die Gäste aus Ladbergen/Brochterbeck wollen sich am Dienstag (19 Uhr) beim frischgebackenen Meister in Büren mit einer ordentlichen Leistung aus der Saison verabschieden.