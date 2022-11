Arminia trifft im Westfalenpokal auf Kutenhausen-Todtenhausen

Die Westfalenliga pausiert an diesem Wochenende, doch von Ausruhen ist bei den Fußballerinnen der DJK Arminia Ibbenbüren keine Spur. Am Samstagnachmittag ist die Graw-Elf im Westfalenpokal in Schierloh gefordert.

Unter Flutlicht unterlagen Pia Bernardy (grünes Trikot) und die DJK-Frauen dem SV Kutenhausen-Todtenhausen mit 1:2, nun soll die Revanche her.

Ausgangslage: In der Meisterschaft unterlagen die DJK-Frauen dem SVK vor heimischem Publikum mit 1:2, die Revanche soll her. Die zweite Pokalrunde erreichte der Gast durch einen 3:0-Erfolg beim Bezirksligisten TuS Gahlen, die Ibbenbürenerinnen setzten sich in Runde eins denkbar knapp mit 2:1 beim Landesligisten BV Werther durch.

Personal: Die Situation im DJK-Lager ist angespannt. Dana Gilhaus, Mia Westmeyer, Jana Stermann und Lisa-Marie Schophuis fallen sicher aus. Melissa Steffen trainiert weiterhin schmerzfrei, für sie kommt laut Trainer Bruno Graw jedoch maximal ein Kurzeinsatz in Frage. „Da werde ich noch mal mit ihr sprechen“, kommentiert der Übungsleiter diese Personalie.

Trainerstimme: Die 1:3-Niederlage beim Spitzenreiter Iserlohn zuletzt nahmen die Armininnen gelassen hin, an den Gründen für die Pleite wird weiter intensiv gearbeitet. „Entlastung im Spiel nach vorne“ ist dabei ein zentrales Thema für Bruno Graw, die fehlt vor Wochenfrist gänzlich. „Dann wird es schwer, da kannst du noch so gut verteidigen“ (Graw).

Fehlende technische Qualität, verbunden mit einem mangelhaften Passspiel führten laut dem Coach dazu, dass sich seine Elf kaum Chancen erspielte. Keine guten Erinnerungen hat Graw an das Kräftemessen mit Kutenhausen-Todtenhausen in der Liga. „Das war eines unserer schlechten Spiele in einer schlechten Phase, da haben wir einiges gutzumachen.“

Der Pokal hat für den Mann an der Seitenlinie eine hohe Bedeutung, er wünscht sich einen offensiven Auftritt der Seinen und das Erreichen des Viertelfinals.