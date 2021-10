Auch Ajax sagt für W&H-Cup zu

Fußballerisch gleich es einem Ritterschlag, wenn es gelingt, eine Nachwuchsmannschaft von Ajax Amsterdam zu einem Turnier einzuladen, denn noch immer gilt die Amsterdamer Fußballschule als das Nonplusultra in der Ausbildung und Förderung von Nachwuchsfußballern. Im Januar wird Ajax am Turnier um den W&H-Cup 2022 in Lengerich teilnehmen.

Es ist schon ein Qualitätsmerkmal höchster fußballerischer Güte, wenn es gelingt, Ajax Amsterdam für eine Veranstaltung zu gewinnen. Genau 90 Tage sind es noch, bis die Neuauflage des U-13-Turniers um den W&H-Cup 2022 in Lengerich über die Bühne geht. Und wenn am 15. Januar (Samstag) der Ball in den Sporthallen an der Bahnhofstraße und der Eduard-Lagemann-Straße wieder rollt, dann ist erstmals auch der Nachwuchs des niederländischen Renommierclubs aus Amsterdam dabei. „Ich bin schon seit drei Jahren mit Ajax im Austausch“, sagte Cheforganisator Ulrich Börger am Donnerstag bei der Gruppenauslosung. „Schön, dass es endlich geklappt hat.“