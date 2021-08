Außer Rand und Band

Das war ein Festtag für den Osnabrücker Fußball. Dank eines 2:0-Sieges gegen Werder Bremen zog der VfL am Samstag in die zweite DFB-Pokalrunde ein. Nach dem Schlusspfiff bebte die „Bremer Brücke“.

DFB-Pokal: VfL Osnabrück zieht nach einem 2:0-Sieg gegen Werder Bremen in die zweite Runde ein

Kaum mehr einzufangen war Sven Köhler (oberes Foto), nachdem er in der Nachspielzeit das

Welch ein Fußball-Fest, welch ein Jubel! Der VfL Osnabrück entfachte in der ersten Runde des DFB-Pokalwettbewerbs am Samstag ein Feuerwerk der Begeisterung, an dem sich Werder Bremen verbrannte.