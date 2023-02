Erster Neuzugang für Preußen: Aytac Kara kehrt im Sommer zurück

Aytac Kara wurde als Neuzugang des SC Preußen Lengerich zur neuen Saison vorgestellt. Dem gestandenen und technisch versierten Offensivallrounder (Jahrgang 1992) kommt in den Saisonplanungen sicherlich eine Schlüsselfunktion zu.

„Ich freue mich riesig auf den Neuanfang im Sommer mit Trainer Andreas Schüttpelz“, strahlte Aytac Kara bei der Vorstellung als Neuzugang des SC Preußen Lengerich zur neuen Saison. Dem gestandenen und technisch versierten Offensivallrounder (Jahrgang 1992) kommt in den Saisonplanungen sicherlich eine Schlüsselfunktion zu.

Sein Können hatte der zweikampf- und kopfballstarke Rechtsfuß bei Preussen Lengerich bereits in der Landesligasaison 2016 mit dem Trainerduo Hebbeler/Bürgel unter Beweis gestellt, bevor es ihn nach der Heirat und beruflichen Wechseln Richtung Niedersachsen in den Großraum Vechta verschlug. Beim SV Bevern (Landesliga), Falke Steinfeld und TuS Dielingen (Bezirksliga) sammelte er weitere Spielpraxis.

Infolge des Umzugs nach Lengerich und dem neuen Arbeitgeber schloss er sich 2021 TGK Tecklenburg an und wechselte am Saisonende zum Osnabrücker SC. „Sicher bin ich inzwischen ruhiger geworden und habe aufgrund der Vorgespräche mit dem Trainer richtig Lust auf Preussen.“ Mit seinen 30 Jahren ist er noch voll im Saft und wird im offensiven Mittelfeld eine erfahrene torgefährliche Stütze für die junge Mannschaft sein. Sportvorstand Michael Stadie ist unterdessen laufend mit weiteren potenziellen Spielern für den SCP in Kontakt und betont: „Sie müssen zu uns passen - der Trainer hat das letzte Wort“.