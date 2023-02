C-Junioren der JSG klettern mit Heimsieg auf Platz drei

Die männliche A-Jugend hat in der Meisterrunde der Kreisliga bei der HSG Ascheberg/Drensteinfurt einen überraschend deutlichen 37:28 Auswärtserfolg gefeiert. Die Mannschaft um Torwart Linus Kühne war von Beginn an motiviert und wollte die hohe Niederlage aus der Qualifikationsrunde vergessen machen. Es war eine Top-Leistung der gesamten Mannschaft. Lukas Nollmann und Co. haben auch in der Höhe verdient das Spiel gewonnen. Aus einer geschlossenen Teamleistung ragte Max Intfeld mit elf Toren heraus.

Die C-Junioren schickten in der Landesliga die Zuschauer in der Sporthalle am Ölberg auf eine Achterbahnfahrt der Gefühle. Nach gutem Start und einer 5:1-Führung gegen die HSG EGB Bielefeld verpasste es die Mannschaft um Torwart Filip Gräler, den Vorsprung auszubauen und ließ den Gegner bis zum 8:7 wieder herankommen – und beim 11:11 gar ausgleichen. Mit einem knappen 13:12-Vorsprung ging es in die Kabinen. Im zweiten Durchgang verschlief die JSG den Start völlig und sah sich schnell einem Fünf-Tore-Rückstand ausgeliefert. Nach der Auszeit in der 36. Minute gelang es der Mannschaft dank einer starken kämpferischen Leistung aus einer soliden Abwehr heraus, Tor um Tor aufzuholen und in der 44. Minute erstmalig wieder auszugleichen. Am Ende bejubelte die Mannschaft einen 31:26 Heimsieg und steht nun mit 6:8 Punkten auf dem dritten Tabellenplatz.

Die C 2 schaffte es auch im dritten Aufeinandertreffen mit dem ASV Senden nicht, das Spiel für sich zu entscheiden und musste sich mit 24:27 geschlagen geben. Bei der 14:12-Halbzeitführung sah alles noch nach einem Heimsieg aus. Im zweiten Durchgang leistete sich die Mannschaft zu viele Fehlwürfe und lud den Gegner durch Schwächen in der Abwehr zu einfachen Toren ein.