Gerade ein halbes Jahr ist es her, das die letzte Jahreshauptversammlung des TSV Ladbergen stattfand. Aber, in diesen Zeiten ändert sich vieles ganz schnell und deswegen gab es nun schon wieder eine Neuauflage. Wenig verwunderlich: Das große Thema, was über allem stand, war die Pandemie.

Handball-Abteilungsleiter Ralf Kisker sprach über die aktuelle Situation bei den Senioren und die Tatsache, dass coronabedingt viele Spiele verschoben werden müssten. „Da geht jeder Rhythmus verloren.“ Veränderungen werde es in Zukunft bei den zweiten Herren geben – zur neuen Saison übergibt das Trainergespann Philipp Kruska und Ralf Kuckhermann sein Amt an Per Reineke und Thorsten Stork.

Auch der (mögliche) Zusammenschluss der Herrenmannschaften des TSV Ladbergen mit der HSG Hohne/Lengerich und dem TV Kattenvenne war ein Thema. Da der TSV die Planungen zur Saison 2022/23 bereits abgeschlossen hat, wurde der Beitritt für die neue Saison erstmal ausgesetzt. Die Gespräche mit den beiden Vereinen laufen weiter.

Für den Jugendhandball der JSG Tecklenburger Land berichtete Andreas Meyer. Die Saison verlaufe durch das Virus äußerst holprig. Ein großes Herz hatten die A-Jugendlichen in der Verbandsliga bewiesen, die zum aktuellen Ukrainekonflikt aus einem Ligaspiel ein Benefizspiel machten und so zahlreiche Sach- und Geldspenden für die Opfer des Krieges sammelten. Das letztes Jahr ausgefallene Camp soll dieses Jahr vom 13. bis 15. August in Lengerich stattfinden. Wieder dabei ist A-Lizenztrainer Olaf Grintz.

Für die Tennisabteilung trug Jens Tiemann vor, der sich erfreut über die Sanierung des Tennisheims zeigte – er lud sogleich alle Mitglieder zum Osterfeuer am Ostersonntag an der Tennisanlage ein. Saniert wurden das Dach, die Sanitäranlagen und das Wassersystem zur Bewässerung des Platzes. Sportlich startet der TSV mit vier Seniorenmannschaften in die neue Saison. „Leider gibt es keine Jugendmannschaften, aber mit Mats Brünemeyer hat der TSV einen erfolgreichen Spieler, der letztes Jahr zweimal Westfalenmeister wurde.“

„Alles voll!“ Mit diesen Worten begann Melanie Behling ihren Bericht zur Turnabteilung. Was schlicht fehlt sind Trainerinnen und Trainer. Die Turnerinnen sind seit Ende letzen Jahres wieder voll im Training. Die Wettkämpfe im Mai und September sollen stattfinden und auch das beliebte Nikolausturnen ist in Planung. Das Kinderturnen, aber auch das Eltern- und Kindturnen sind ausgebucht. Beim Geräteturnen gibt es Wartelisten da nicht genug Trainerinnen und Trainer zur Verfügung stehen.

Im September 2021 gründete sich eine Badmintongruppe, hier berichtete Marco Westphal. Mittlerweile treffen sich jeden Mittwoch bis zu 16 Spielerinnen und Spieler jeden Alters ab 20 Uhr in der Jahnsporthalle. Die ersten Vergleiche mit anderen Mannschaften aus dem Münsterland sind terminiert, um zu gucken wo die Hobbytruppe steht. „Gut würden uns noch mehr weibliche Badmintonbegeisterte tun“, so Westphal.

Nach den Berichten folgte die Entlastung des Vorstandes und die Wahlen für die nächsten zwei Jahre. Wieder gewählt wurden Hartmut Wierwille als zweiter Vorsitzender, Dietmar Telljohann als Kassenwart, Marina Hilgemann als zweite Geschäftsführerin, Marina Jaske, Cindy Telljohann und Johannes Wallmann als Jugendwarte, Jens Tiemann als Sportwart sowie Marco Westphal als Pressewart. Zur Kassenprüferin wurde Gabriele Albers gewählt.