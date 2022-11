Der 15-jährige Lennox Zimmermann kehrt zurück von der WM in Abu Dhabi

Mit sehr viel Erfahrung und einer Extra-Portion Motivation ist der 15-jährige Lennox Zimmermann von der BMX-WM in Abu Dhabi zurückgekehrt. Der Lengericher war bei dem Wettbewerb im Wüstenstaat einer der jüngsten Teilnehmer.

„Es war mega, megacool mal dort zu sein. Dort war es fast schon wie eine andere Welt. Auch ist es superwarm gewesen und ich habe viele andere Fahrer kennengelernt, die ich sonst nur von Youtube kannte“, schildert der 15-Jährige seine Erfahrungen.

Aus sportlicher Sicht lief es nicht besonders rund. Nach einem Sturz im ersten Lauf schied der Lengericher in der Qualifikation aus. „Es ist ultraschade, denn nach dem Sturz war ich ein bisschen raus.“ Jedoch konnte er vieles von dem Wettkampf mitnehmen. Sein Vorbild ist der Japaner Rimu Nakamura, der Weltmeister in Abu Dhabi wurde. „Sein Fahrstil ist sehr sauber. Er fährt Rampen perfekt und führt Tricks auch gut aus. Viele machen Tricks sehr sketchy (unsauber), Rimu aber nicht“, schwärmt der Lengericher.

„Davon möchte ich mal leben können“

„Davon möchte ich mal leben können,“ sagt Lennox Zimmermann. Er fährt schon seit frühen Kindheitstagen auf zwei Rädern. Zuerst hat er gemeinsam mit seiner Familie Motocross gefahren und später hat Lennox gewechselt. „Als mein Bruder sich ein BMX gekauft hat, fand ich das total cool und wollte auch BMX fahren. Dann haben wir häufiger Skateparks besucht.“ Lennox Zimmermann fährt in der BMX-Disziplin Freestyle Park. Seit den Olympischen Spielen von Tokio ist diese Sportart olympisch. Erster Olympiasieger wurde der Australier Logan Martin. Nakamura landete auf dem zweiten Platz. Deutsche Starter gibt es zwar, jedoch ist die Förderung durch BMX-Anlagen (wie die IVZ berichtete) ein wichtiges Thema. So hat Lennox Zimmermann von Lengerich aus die Möglichkeit auf ein einigermaßen akzeptables Training in Oldenburg. Aber selbst die dortige Anlage ist für eine entsprechende Weiterentwicklung mau. „Wenn wir richtig gut trainieren möchten, müssen wir schon nach Holland oder England fahren“, sagt Lennox Vater Michael. So sieht er in dieser Hinsicht Nachholbedarf. „Ob es Sponsoren sind oder eine staatliche Förderung. Wir brauchen nur ein Stück Wiese. Ohne ein Fußballfeld schafft man es auch nicht zur WM.“