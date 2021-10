Der Optimismus bleibt ungebrochen

Als Abwehrspezialist ist Gerrit Apelt (vorne) meistens da, wo es wehtut. In der laufenden Saison wird der Routinier

Man kann sich vorstellen, wie die Stimmung war, als die Bezirksliga-Handballer der HSG Hohne/Lengerich am 3. Oktober in die Kabine gegangen sind. Im Spiel gegen den TuS Recke behauptete die HSG zu diesem Zeitpunkt zwar eine 15:5-Führung. Doch das interessierte zu diesem Zeitpunkt wirklich niemanden. Vielmehr standen Zuschauer und Spieler noch unter dem Eindruck der Verletzung, die sich wenige Augenblicke zuvor Gerrit Apelt zugezogen hatte. Die schlimmsten Befürchtungen bestätigten sich rasch bei einer Untersuchung in der Klinik. Der HSG-Routinier hatte einen Achillessehnenriss davongetragen.