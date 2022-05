Die Anziehungskraft ist groß

Sebastian Bautz vom TTC Lengerich rechnet sich am Samstag in der D-Klasse etwas aus.

Das internationale Sparkassen-Tischtennis-Turnier des TTV Mettingen ist in seiner 33. Auflage vom Mittwochabend bis Samstag wieder ein Treffpunkt für Spielerinnen und Spieler aus fast allen Teilen Deutschlands, den Niederlanden und Belgien. Große Anziehungskraft übt die Mammut-Veranstaltung in der Tüöttenhalle auch auf geflüchtete Tischtennis-Sportler aus der Ukraine aus.

Borussia Düsseldorf hat gleich mehrere Ukrainer gemeldet. Gerade aus dem Rheinland, unter anderem auch aus Köln, sind bei Turnierorganisator Manfred Wöste unerwartet viele Anmeldungen eingegangen. Die weiteste Anreise haben Sebastian Bartling vom TSV Stuttgart-Mühlhausen und Samuel Amann vom ASV Grünwettersbach, der in der Nähe von Karlsruhe zu Hause ist. Beide rechnen sich vor allem in der B-Klasse etwas aus.

Vertreten ist auch wieder der SC Eintracht Berlin mit einigen Akteuren. Vor Jahren gewann der Verein aus dem Ostteil von Berlin den Pokal des erfolgreichsten Vereins, den diesmal die TTG Menden aus dem Sauerland unbedingt verteidigen will. Selbst vom SV Blau-Weiß Wusterwitz aus Brandenburg geht mit Hendrik Zdun ein spielstarker Akteur in Mettingen an den Start. Vertreten sind auch wieder Vereine aus Hamburg.

In der Damen-A-Klasse hat die Ukrainerin Mariia Voitekhova vom TTC Langen in Hessen gute Aussichten auf den Turniersieg. Diese Konkurrenz beginnt am Donnerstag um 16 Uhr. Zwei Stunden später steht die Herren-S/A-Klasse mit seinen über 50 Teilnehmern, einige von ihnen mit mehr als 2100-QTTR-Punkten, im Blickpunkt. Zum letzten Mal sicherte sich Björn Helbing (1. FC Köln) vor drei Jahren das Sieger-Preisgeld in Höhe von 500 Euro.

Hochklassigen Sport verspricht auch die B-Klasse am Freitag ab 16.30 Uhr. Am Start sind unter anderem Gerrit Haar vom TTC Ladbergen und Marvin Witt von Westfalia Westerkappeln, der zur neuen Saison zum Bezirksliga-Aufsteiger TuS Recke zurückkehrt. Sein Turnier-Debüt im Trikot von Westfalia Westerkappeln gibt der ukrainische Neuzugang Dmitri Demtschuk am Donnerstag ab 13.30 Uhr in der C-Klasse.

In diesem Wettbewerb, in dem ebenfalls Einzel und Doppel gespielt wird, starten auch die Brüder Jan-Friedrich Bäumer und Lukas Gustenberg aus dem Landesligateam des SV Cheruskia Laggenbeck. Hoffnungen auf ein erfolgreiches Abschneiden in der D-Klasse machen sich am Samstag ab 11 Uhr Sebastian Bautz vom TTC Lengerich und Frank Koball vom TTC Ladbergen. Einiges vorgenommen haben sich in der E-Klasse am Freitag ab 14 Uhr die Lengericher Jan-Hendrik und Florian Harten, Vater und Sohn. Es wird abwechslungsreich und spannend.

Weitere Infos und Anmeldungen: