Diecks Qualifikation für DM nicht sicher

In Herne fand mit der Westdeutschen Meisterschaft der Altersklasse Männer und Frauen das Qualifikationsturnier für die Deutschen Meisterschaften im Januar 2023 statt.

Judo: Westdeutsche Meisterschaft in Herne

Aus der Trainingsgruppe der Judoabteilung Stella Bevergern qualifizierten sich für die Westdeutsche Meisterschaft acht Judoka. In jener Gruppe trainiert auch Florian Dieck von der JG Ladbergen mit. Bis 81 kg zeigte er, dass er immer noch mithalten kann. Nach einem Sieg musste er sich überraschend geschlagen geben und landete in die Trostrunde. Hier wurde es sehr schwer, aber drei Siege reichten, um den vierten Platz zu erreichen, was ihm aber gelang. Da nur die ersten Drei direkt für die Deutsche Meisterschaft qualifiziert sind, muss er abwarten, ob der Landestrainer die Nominierung noch ausspricht