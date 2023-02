Dreimal Gold für Ladberger Nachwuchs

In drei Altersklassen kämpften die Athleten der Judogemeinschaft Ladbergen bei der Bezirksmeisterschaft in Riesenbeck um die Titel. Das Teilnehmerfeld war groß.

In der Altersklasse U11 machten Kiano Etgeton und Arthur Andreas (beide bis 29kg) den Anfang und fanden sogleich einen guten Start ins Turnier. Nach jeweils einem gewonnenen Kampf traten die beiden Ladberger gegeneinander an. Der ausgeglichene Kampf wurde erst durch die Kampfrichter zugunsten Kianos entschieden. Dieser setzte sich auch in dem darauffolgenden Finale durch und belegte somit den ersten Platz. Arthur zog ins kleine Finale ein, wo er die Bronzemedaillie aber verpasste.

Zwei Niederlagen kassierte Jonathan Burkhardt in der Gewichtsklasse bis 31kg, weshalb er vorzeitig ausschied. Knapper war es hingegen bei Finley Stockdiek (-46kg), welcher mit zwei Niederlagen und einem Sieg den dritten Platz erreichte.

Eine starke Leistung zeigte Aaron Schulz, der nach einem Freilos im Viertelfinale mit zwei gewonnenen Kämpfen den Bezirksmeistertitel gewann.

In der selben Gewichtsklasse startete auch Friedrich Hinterberg mit zwei Siegen ins Turnier. Danach setzte er sich nicht gegen seine Kontrahenten durch und verpasste im Kampf um Platz drei die Bronzemedaille.

Im Anschluss begannen die Kämpfe der Altersklasse U15. Laurin Hilge zeigte in der Gewichtsklasse bis 43kg einen starken ersten Kampf, den er schließlich für sich entschied. Danach gab es für den Judoka zwei Niederlagen. Dennis Scheck startete ebenfalls nach einer Kontertechnik mit einem Sieg ins Turnier. Nach einer Niederlage im zweiten Spiel gewann er das kleine Finale und belegte so den dritten Platz .

Eine gute Leistung zeigte auch Milaine Stockdiek. Sie gewann alle vier Kämpfe vorzeitig mit einem Haltegriff. Damit wurde sie Bezirksmeisterin.

Die letzten Kämpfe des Tages fanden in der Altersklasse U18 statt. Sowohl Maximilian Wollnik (-66kg) als auch Arvid Hilge (-55kg) unterlagen ihren Gegnern und schieden vorzeitig aus. Nach zwei Siegen zog Max Wallmann, in der Gewichtsklasse bis 73kg, ins kleine Finale ein, wo er allerdings gegen seinen Gegner unterlag.

Die Judokas der JGL erzielten insgesamt ein starkes Ergebnis. Für Milaine Stockdiek und Dennis Scheck geht es weiter zur Westdeutschen Einzelmeisterschaft U15 in Dormagen.