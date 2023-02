Ersatzgeschwächte HSG unterliegt dem Spitzenreiter

Vor einer wunderbaren Kulisse haben sich die HSG Kattenvenne/Lengerich und der TSV Ladbergen am Samstagabend duelliert. In der Lengericher Dreifachsporthalle heizten beide Fanlager ihre Handballer an. Das Spiel gewann der Spitzenreiter aus dem Heidedorf mit 28:19. Doch auch die HSG-Herren zeigten sich kämpferisch.

Die ersten fünf bis zehn Minuten waren die spannendsten in dem Derby, das für großen Andrang am Samstagabend vor der Dreifachsporthalle sorgte. Beide Teams schenkten sich nichts und kämpften um jeden Ball. Zwei Zeitstrafen für die HSG nutzten die Gäste aus Ladbergen, um sich etwas abzusetzen. Spielerisch war die Truppe von Trainer Dirk Elschner überlegen. Auch dank einer kompromisslosen Offensive. Mit einer 11:7-Führung für den TSV ging es in die Halbzeitpause.

Ladbergener Klasse kommt zum Vorschein

In den zweiten 30 Minuten kristallierte sich die Klasse von Ladbergen noch mehr heraus. Die HSG-Handballer verloren zunehmends den Zugriff. So zogen die Schützlinge von Dirk Elschner davon, zwischenzeitlich auf zehn Tore Vorsprung. Nach 60 Minuten stand ein 19:28 auf der Anzeigetafel. Doch davon ließen sich die heimischen Zuschauer nicht beeindrucken, sie feierten ihre Mannschaft. Daniel Bieletzki und Volker Hollenberg mussten für das Derby einige Spieler aus ihrer zweiten Mannschaft einbauen, die ihre Sache ordentlich machten. Allerdings war der Ladberger Sieg nie wirklich gefährtdet.

Bester Torschütze der HSG Kattenvenne/Lengerich war Mikel Hart mit fünf Treffern, dabei blieb er von der Siebenmeter-Linie nervenstark (zwei von zwei). Thies Hülsbusch (sechs Tore) war erfolgreichster Schütze bei den Ladbergern.

„Es war ein zäher Beginn. Wir hatten zu wenig Geschwindigkeit am Anfang. Dann haben wir mit mehr Tiefe und Tempo gespielt. Am Ende war es ein sicheres Ding, das wir souverän nach Hause gebracht haben“, sagt Ladbergens Trainer Dirk Elschner. Zudem lobte der Mann an der Seitenlinie die Kulisse, die einmalig in der Landesliga sei.

Bielentzki lobt die Stimmung

Sein gegnerischer Trainer Daniel Bieletzki lobte ebenfalls die erstklassige Stimmung in der Dreifachsporthalle und die beiden Fanlager. „Wir wollten uns heute vor allem nicht abschlachten lassen, nachdem für das Derby viele Spieler kurzfristig ausgefallen sind. Es war ein guter Gegner, und wir haben gezeigt, dass wir unsere Köpfe nicht in den Sand stecken.“ Vor allem offensiv habe seine Mannschaft die Bälle viel zu leicht weggeworfen und sei etwas zu hastig gewesen.

Tore Kattenvenne/Lengerich: Mikel Hart (5, 2 Siebenmeter), Maximilian Gamradt (3), Kilian Sensen (3), Leonard Krumme (3), Nils Alke (2), Henrich Wieneke (2).

Tore TSV Ladbergen: Thies Hülsbusch (6), Michel Sorg (5, 2), Marek Peters (5), Lennart Friese (4), Henning Schrief (3), Pascal Rohde (2), Jannik Meyer (1), Jonas Langenberg (1), Maximilian König (1).