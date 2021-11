Frauenpower beim SC Preußen Lengerich

Seit dem 15. November 2021 ist die Geschäftsstelle des SC Preußen Lengerich im Vereinsheim am Stadion an der Münsterstraße wieder regelmäßig besetzt. Jeweils montags und mittwochs in der Zeit von 16 bis 18 Uhr steht Daniela Stiller als neue Mitarbeiterin in den öffentlichen Sprechstunden für alle Fragen und Informationen rund um den Vereinsfußball zur Verfügung.

