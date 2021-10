Fußballfest vor 10 000 Zuschauern gegen den FC Schalke 04

Es war ein Fußballfest ohnegleichen. Über 10 000 Zuschauer füllten das gar nicht so weite Rund im Werthmühlen-Stadion in Ibbenbüren. Mehr hätten auch nicht hineingepasst. Aber sie erlebten ein Schmankerl, das auch heute noch allen Beteiligten in Erinnerung ist. Dabei ist es genau 50 Jahre her. Ende September 1971 traf eine Kreisauswahl des Tecklenburger Landes auf den FC Schalke 04. Der war zu dem Zeitpunkt Spitzenreiter der Bundesliga, hatte am Wochenende zuvor im 50. Revierderby Borussia Dortmund mit 1:0 geschlagen. Dass die Königsblauen locker mit 5:2 gewannen, war Nebensache, wichtiger war die Volksnähe der Stars aus dem Ruhrgebiet, die zudem fast unaufhörlich Autogramme schrieben.

