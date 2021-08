Gänsehaut garantiert

Der VfL Osnabrück und der DFB-Pokalwettbewerb – das ist eine Beziehung, die stets von großer Leidenschaft geprägt ist. Und wenn der Gegner auch noch Werder Bremen heißt, dann könnte es ein Tag werden, an dem die Osnabrücker Pokalgeschichte um ein weiteres Kapitel angereichert wird. Zur besten Bundesligazeit, ab 15.30 Uhr, spielt der VfL am Samstag gegen Werder um den Einzug in die zweite Pokalrunde. Das verspricht Gänsehaut pur, knisternde Spannung. „Wir wollen mutig an die Nummer herangehen“, verspricht VfL-Trainer Daniel Scherning. „Ich bin zuversichtlich, dass es dann zu einer guten Stimmung kommt, die uns auch tragen kann.“

