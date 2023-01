Ganz im Zeichen des Juniorenfußballs stehen an diesem Wochenende die Dreifach- und Zweifach-Sporthalle in Lengerich, bittet der SC Preußen doch zu gleich drei Indoor-Turnieren.

Die U13 von Borussia Mönchengladbach geht am Samstag in der Gruppe 3 ins Rennen und trifft unter anderem auf Borussia Dortmund.

Ganz im Zeichen des Juniorenfußballs stehen an diesem Wochenende die Dreifach- und Zweifach-Sporthalle in Lengerich, bittet der SC Preußen doch zu gleich drei Indoor-Turnieren. Am Samstag steigt in beiden Hallen der W&H-Cup der U13 mit einer Top-Besetzung und der Teilnahme von neun Bundesliga-Nachwuchs-Teams. Zuvor am Freitagabend findet in der Dreifachhalle das Qualifikationsturnier statt. Der Turniersieger löst das letzte freie Ticket für das Hauptfeld. Am Sonntag folgt schließlich wiederum in beiden Hallen der Kitzmann-Cup für die U11-Nachwuchs-Kicker

Da hat sich das Organisationsteam um Turnierleiter Uli Börger einiges vor die Brust genommen. „Es dürfte das beste Teilnehmerfeld dieser Altersklasse in Deutschland sein“, hatte er schon bei der Auslosung des W&H-Cups im November geäußert. „Das Turnier ist ein Aushängeschild für Lengerich.“

20 Mannschaften in vier Gruppen

Während am Freitagabend ab 18 Uhr (Endspiel um 21 Uhr) acht D-Junioren-Teams aus der näheren Umgebung in zwei Gruppen um den letzten freien Platz für das Hauptfeld am Samstag kämpfen, stehen sich dann 20 Mannschaften in vier Gruppen gegenüber. Los geht es um 11 Uhr. In jeder Gruppe sind mindestens zwei Nachwuchsteams von Erstligisten vertreten. Als Titelverteidiger geht der VfL Wolfsburg ins Rennen, der sich beim letzten Turnier im Januar 2020 mit 2:0 gegen die Niederländer des AZ Alkmaar durchsetzte. Der Anpfiff zum Endspiel erfolgt um 19.45 Uhr. Neben den Siegerteams werden auch der beste Spieler, der beste Torwart und der Torschützenkönig ausgezeichnet. „Wir haben viel Herzblut in die Vorbereitung gesteckt und werden alles tun, damit sich alle wohlfühlen können“, betont Uli Börger.

Eine Pause gönnen sich die Preußen nicht. Direkt am Sonntag folgt mit dem Kitzmann-Cup für U11-Junioren die nächste Mammutveranstaltung. Wiederum gehen 20 Teams in einem ebenfalls illustren Teilnehmerfeld in vier Gruppen ins Rennen. Gespielt wird ab 10 Uhr wiederum in beiden Hallen. Nach Zwischen- und Endrunde wird das Finale um 17.15 Uhr in der Dreifachhalle angepfiffen.