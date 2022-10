Gerrit Haar trumpft groß auf

Gleich mit mehreren Titeln kehrten die Aktiven aus dem Tecklenburger Land von den Tischtennis-Bezirksmeisterschaften in Münster-Hiltrup nach Hause zurück. Bezirksmeisterin der Mädchen 19 wurde etwas überraschend Alicia Fortmann von Westfalia Westerkappeln. Die 16-Jährige, die in Atter wohnt, bezwang im Finale Sandra Osuch (TSSV Bottrop) im Entscheidungssatz mit 11:7. Gegen diese Spielerin hatte sie bereits in der Vorrunde nach einem 0:2-Rückstand gewonnen. Im Halbfinale schlug sie Julia Shevnin (TB Burgsteinfurt) galtt mit 3:0.

Bei den Damen A wusste sich Alicia Fortmann ebenfalls in Szene zu setzen und landete in der Endabrechnung auf einem unerwarteten dritten Platz. Nach zwei glatten Siegen und einer Niederlage in der Vorrunde musste sie im Halbfinale der späteren Zweitplatzierten Laura Michelle Eickhoff (TTF Lünen) in drei Sätzen den Vortritt lassen. Von den TE-Spielern in der Herren-A-Klasse kam keiner über die Vorrunde hinaus. Jeweils eins ihrer drei Spiele entschieden Yannick Bosse (Cheruskia Laggenbeck) und Marvin Witt (TuS Recke), der gegen den späteren Bezirksmeister Philip Brosch (TSSV Bottrop) mit 0:3 verlor, für sich.

Seinen ersten Start bei den über 40 Jahre alten Senioren krönte Gerrit Haar vom TTC Ladbergen sofort mit dem Titelgewinn. Im Endspiel gab er Verbandsliga-Spieler Matthias Breukelmann (Union Lüdinghausen) im Entscheidungssatz mit 11:7 das Nachsehen. Sogar mit 3:0 hatte der Ex-Kreismeister vorher den favorisierten Abwehrspezialisten Andre Blies vom TSSV Bottrop ausgeschaltet. Ohne Satzverlust überstand er auch seine Spiele in der Vorrunde. Dagegen scheiterte Haar im Doppel mit Breukelmann sofort beim ersten Auftritt mit 9:11 im fünften Satz.

Eine Angelegenheit des TTV Mettingen war die Altersklasse Senioren 70. Im Finale standen sich Manfred Wöste und Alexander Kelsch, der bis dahin keinen einzigen Satz abgegeben hatte, gegenüber. Da Kelsch beim Spielstand von 5:6 im ersten Satz wegen einer Verletzung passen musste, ging der Titel an seinen Vereinskollegen. Wöste hatte im Halbfinale Werner Elskamp (TuS Stenern) in einem umkämpften Duell mit 11:7 im fünften Satz niedergerungen. Zusammen wurden die beiden Mettinger souveräne Sieger im Doppel-Wettbewerb nach einem Finalerfolg gegen ein Duo aus Ascheberg und Stenern.

Bezirksmeister im Doppel der Jungen 11 wurde Joshua Rudzio vom TTV Mettingen. An der Seite des späteren Einzel-Siegers Vincent Wiegel (TuB Bocholt) behielt er im Halbfinale mit 3:0 und im Endspiel gegen Theo Brinkmann/Leo Falk (SC Südlohn) mit 3:1 die Oberhand. Dagegen agierte der Schützling von Trainer Alexander Kelsch im Einzel, in dem er im Viertelfinale gegen den späteren Zweitplatzierten Elyes Stein (SG Suderwich) in vier Sätzen ausschied, etwas unglücklich. Für seine Schwester Hannah kam im Einzel der Mädchen 15 das Aus nach einer 1:3-Niederlage ebenfalls in der Runde der letzten Acht.

Den Sieg im Einzel der Herren-D-Klasse errang ihr Vereinskollege Heiko Heeke. Er gewann seine drei Partien in der Vorrunde wie auch im Viertelfinale sehr souverän. Einigermaßen gefordert wurde der Noppenspezialist im Halbfinale von Olaf Lindenblatt (TuS Saxonia Münster), dem er in vier Sätzen die Grenzen aufzeigte. Im Finale gelang ihm dann wieder ein ungefährdeter 3:1-Sieg gegen Carsten Gebhardt (SC Gremmendorf). Demgegenüber zog er im Doppel mit seinem Partner Thomas Päpke (TTV Hervest-Dorsten) im Finale nach einer 2:0-Satzführung noch den Kürzeren.