Hopsten zu stark für JSG Tecklenburg/Leeden/Laggenbeck

Der SC Falke Saerbeck hat nach einem 6:2-Sieg gegen den SC Preußen Lengerich in der Qualifikationsrunde der A-Junioren-Fußballer die Tabellenführung übernommen. Der bisherige Tabellenführer Eintracht Mettingen musste sich im Spitzenspiel bei Westfalia Westerkappeln mit 0:2 geschlagen geben. Für die Überraschung des 7. Spieltages sorgte der TuS Recke mit einem 4:2-Sieg bei Teuto Riesenbeck. Die Partie zwischen Schwarz-Weiß Lienen und der JSG Ladbergen/Brochterbeck findet am Dienstagabend (Anstoß 20 Uhr) statt.

Tecklenburg/Leeden/Lagg. -Westfalia Hopsten 1:3

Die Platzherren waren durchweg tonangebend und erspielten sich eine Fülle guter Torchance. „Die Hopstener hätten sich nicht beschweren können, wenn es bis zur Pause 4:0 gestanden hätte“, bemängelte Tecklenburgs Trainer Timon Ziegeler die Chancenverwertung. Auf der anderen Seite wirkten die Hopstener sehr effektiv. Für die Tecklenburger Führung sorgte Simon Rosenbusch in der 31. Minute nach einer Ecke. In der 40. Minute verwertete Fynn Bruns eine Flanke zum Ausgleich. Nach dem Wechsel verpassten die Hausherren mit guten Abschlussmöglichkeiten die erneute Führung. In der 60. Minute nutzte Pieter Verloop die zweite Chance mit einem Flachschuss zum 2:1. In der Tecklenburger Schlussoffensive gelang Pieter Verloop in der Nachspielzeit (90.+2) der 3:1-Siegtreffer. Die Hopstener kletterten damit auf Platz sechs.

Falke Saerbeck –Preußen Lengerich 6:2

Die Falken hatten weitaus mehr Torchancen und zeigten im zweiten Durchgang den größeren Siegeswillen. Für die Saerbecker Führung sorgte Toni Liemann (16.). Mit dem Ausgleich per Foulelfmeter (22.) durch Sipan Khadidah waren die Preußen noch gut im Spiel. In der 36. Minute brachte Florian Nitzbon die Platzherren erneut in Führung. Nach dem Wechsel waren die Falken spielerisch überlegen und hatten einige gute Abschlussgelegenheiten. Es dauerte aber bis zur 72. Minute, ehe Liemann zum 3:1 traf. Schon zwei Minuten später erhöhte Liemann per Foulelfmeter auf 4:1. Eine Minute später verkürzte Jannis Vietmeier auf 4:2. Den Treffer zum 5:2 markierte Moritz Müller in der 82. Minute. Für den 6:2-Endstand sorgte Jakob Bröker in der 87. Minute per Foulelfmeter. Gäste-Trainer Andreas Schüttpelz war nach Spielschluss richtig sauer. „Wir sind unter die Räder gekommen, weil wir sorglos und emotionslos agiert haben.“

Westfalia Westerkappeln -Eintracht Mettingen 2:0

In der Anfangsviertelstunde hatten beide Teams die Chance zum Führungstreffer. Dann entwickelte sich ein ausgeglichenes Spitzenspiel mit nur wenigen klaren Torchancen. Beide Abwehrreihen standen gut. Vier Minuten nach dem Wechsel brachte Jorno Heeke die Westfalia in Führung. Allerdings war der Treffer aus Mettinger Sicht umstritten. „Unser Torhüter hatte die Hand am Ball. Das war eine Fehlentscheidung“, meinte Mettingens Trainer Dominik Sickendiek. Die Gäste machten nun Druck und drängten mit aller Macht auf den Ausgleich. Die Mettinger brachten das Leder aber nicht über die Torlinie. In der 83. Minute machte Joel Kuchta mit dem 2:0 alles klar. „Wir hätten einen Punkt verdient gehabt“, war Sieckendiek mit der Leistung seiner Elf zufrieden. „Der Sieg war nicht unverdient“, meinte Westerkappelns Timo Munsberg.