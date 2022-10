HSG-Damen gewinnen Handballkrimi

Die Zuschauer in der Rottsporthalle brauchten Nerven, die Handballdamen der HSG Tecklenburger Land behielten sie. Spannender konnte das Landesliga-Duell am Samstagabend gegen den Tabellenzweiten HSG Werther/Borgholzhausen nicht sein. Mit 25:24 blieben die heimischen HSG-Damen siegreich. Hoch motiviert war die Spielgemeinschaft aus dem Tecklenburger Land in die Landesligapartie gegangen, gleich zu Beginn verwandelte Theresa Untiet zwei Tempogegenstöße und brachte so die Heimmannschaft in Führung.

Nach einer Viertelstunde, beim Stand von 7:4, nahm Gästetrainer Sven Hädrich die Auszeit und versuchte, auf das wurfgewaltige Spiel von Theresa Untiet zu reagieren. Untiet hatte bis dahin fünf Buden für die HSG erzielt. Werther/Borgholzhausen kam danach besser ins Spiel und setzte die linke Rückraumspielerin Luisa Wentrup besser ein. Zur Halbzeit war das Torepolster aufgebraucht, auf der Anzeigentafel stand ein 12:12.

Auch der Start in die 2. Halbzeit gelang der heimischen HSG. Bis zur 41. Spielminute setzte sie sich mit drei Toren ab. Aber wie schon in der ersten Hälfte startete Werther/Borgholzhausen einen starken Schlussspurt. Zehn Minuten vor Ende hieß es 21:21, weitere sechs Minuten später lagen die TE-Handballerinnen sogar mit zwei Toren hinten (22:24).

Jetzt wurde es richtig spannend. Vier Minuten vor Abpfiff traf Neele Kötterheinrich zum Anschlusstreffer, Borgholzhausen inzwischen im Angriff, musste den abbrechen, da sich eine Spielerin eine blutende Wunde zugezogen hatte und behandelt wurde. Dann wurde es hektisch. Nach Wiederanpfiff stand plötzlich eine Gäste-Spielerin zu viel auf dem Feld. Es folgte eine Zwei-Minuten-Strafe und Ballbesitz für das Oana-Team. Dann war es wieder Theresa Untiet, die durch einen Siebenmeter zum Ausgleich traf und auch das Siegtor zum 25:24 markierte.

Trainerin Daniela Oana zeigte sich glücklich und erleichtert und lobte ihre Mannschaft: „Auch wenn fünf Leute fehlen, jeder in dieser Mannschaft kann ein Spiel gewinnen.“