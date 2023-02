HSG-Herren wollen keine „Rennerei“

Trotz einer Niederlage sah Daniel Bieletzki eine verbesserte HSG Kattenvenne/Lengerich am vergangenen Wochenende gegen den TV Vreden. Dieses Wochenende soll aber ein Sieg folgen. In der Landesliga ist die HSG zu Gast bei der DJK Eintracht Coesfeld. Im Hinspiel siegte die Bieletzki-Sieben in der Halle am Ölberg klar mit 32:21.

Hinspielergebnis täuscht

Doch dem Ergebnis misst Trainer Volker Hollenberg keine Bedeutung mehr bei. „Man muss fairerweise sagen, dass wir uns erst in den letzten Minuten abgesetzt haben. Vorher war es eng“, erinnert er sich. Dieses Mal sei es eine andere Partie. Zumal Coesfeld in der heimischen Halle noch ohne Niederlage ist, schlug dort sogar Aufstiegsaspirant TSV Ladbergen. „Sie sind ganz klar der Favorit“, findet der Coach. Um trotzdem gegen die Eintracht zu bestehen, müsse seine Mannschaft es vermeiden, sich auf eine „Rennerei“ einzulassen. „Sie sind sehr fix, das wird schwierig. Ich glaube, wir haben bessere Karten, wenn wir defensiv ins Positionsspiel reinkommen“, erklärt Volker Hollenberg. Wenn diese dann noch besser stehe als vergangene Woche, sieht er gute Chancen.

Dabei muss die HSG Rechtsaußen Frederik Grune ersetzen, der nach seiner Blauen Karte gegen Vreden eine Drei-Spiele-Sperre erhalten hat. „Einer alleine wird ihn nicht ersetzen können. Die Laufwege sind dafür zu verschieden. Das werden einige Linksaußen machen“, erklärt der Übungsleiter. Außerdem steht ihm Nico Postert nicht zur Verfügung, der „immer für vier, fünf Tore gut ist.“