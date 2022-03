HSG Hohne/Lengerich und der TV Kattenvenne gehen als HSG Kattenvenne/Lengerich an den Start

Realistisch, vernünftig, weitsichtig, alternativlos – allesamt Adjektive, die beschreiben sollen, wie die Verantwortlichen der HSG Hohne/Lengerich und des TV Kattenvenne bewerten, was sie in den vergangenen knapp drei Monaten entwickelt haben: die Gründung der Spielgemeinschaft HSG Kattenvenne/Lengerich. Das Ziel: Nach jahrzehntelanger Rivalität und heiß umkämpfter Derbys sollen die Männerteams beider Vereine ab der kommenden Saison gemeinsam auf Torejagd gehen. Der Antrag beim Handballverband Westfalen ist bereits gestellt.

Kommentar Foto: Am Sonntag steigt es also, das letzte Derby zwischen der HSG Hohne/Lengerich und dem TV Kattenvenne. Auch wenn es angesichts dessen, dass die Erste der HSG „nur“ gegen die Zweite des TVK spielt, ein kleines Derby ist. Trotzdem ist es der finale Akt. Danach gibt es kein Gegeneinander mehr. Keine Rivalitäten. Keine heiß umkämpften Nachbarschaftsduelle. Und damit auch keine neuen Geschichten aus Nachbarschaftsduellen, die das Highlight einer jeden Saison waren und bei jedweder Gelegenheit so gerne durchgekaut wurden. Schade drum! ,Gleichwohl, was ist die Alternative? Dass sich die Stammvereine angesichts der allgemeinen Entwicklung in Vereinen krampfhaft versuchen an vorhandene Strukturen zu klammern, aber dann doch den langsamen Tod sterben und dem Nachwuchs irgendwann keine Heimat mehr bieten können? ,Das ist keine Alternative – und der Schritt hin zur Bündelung der Kräfte auch im Männerbereich richtig, notwendig und weitsichtig. Zumal die Nachwuchs-Handballer in der JSG das Denken in Stammvereinen eh längst hinter sich gelassen haben. ,Gut, dass die Männer jetzt folgen! Denn es ist doch weitaus schöner, wenn man in Zukunft Siege gemeinsam bejubelt und Niederlagen gemeinsam erleidet, als dass der Handball in der Region irgendwann gar keine Geschichten mehr schreibt. Das haben HSG und TVK begriffen und über alle Rivalitäten gestellt – Glückwunsch! ...

Die Gründung der Jugendspielgemeinschaft Tecklenburger Land vor sechs Jahren war der erste Schritt, der Zusammenschluss der Frauenteams aus Lengerich, Ladbergen und Kattenvenne, die bereits 2018 in Ladbergen untergekommen waren, der zweite. Nun also der finale? Nicht ganz. Denn anders als bei den Jugendlichen und Frauen macht der TSV Ladbergen bei den Männern (noch) nicht mit.

„Anfang des Jahres haben wir den TVK und TSV zu offenen Gesprächen eingeladen, um mit ihnen über die Zukunft des Männerhandballs in der Region zu sprechen“, blickt der Vorsitzende der HSG Hohne/Lengerich, Friedrich-Wilhelm Blömker, auf einen Vorstoß aus der eigenen Mitgliederversammlung im vergangenen Herbst zurück – ohne zu verschweigen, dass die HSG eine Spielgemeinschaft zum schnellstmöglichen Zeitpunkt anvisierte. „Uns ist klar, dass wir aufgrund des Alters unserer Spieler vielleicht noch zwei Jahre auf dem aktuellen Niveau spielen können. Dann war’s das.“

Derart hoch war der Leidensdruck in Kattenvenne nicht, entgegnet TVK-Handball-Obmann Stefan Hülsmeier und sagt auch, „wir waren uns im ersten Moment noch nicht ganz so einig.“ Die Ladberger Delegation indes winkte aus – so sagen es die sechs HSG- und TVK-Vertreter beim Pressetermin am Mittwoch – „nachvollziehbaren Gründen“ zügig ab.

Nach zwei Gesprächen mit drei Vereinen folgte ein weiteres zu zweit: „Weil wir schnell gemerkt haben, dass wir mit dem Handball eine ähnliche Philosophie verfolgen“, wie Hülsmeier über HSG und TVK sagt. Konkret: „Wir wollen jedem, der Lust auf Handball hat, eine sportliche Plattform bieten. Da stehen soziale auch mal über den sportlichen Zielen.“

Und dann sagen die beiden Vereinsvorsitzenden Pascal Stein (TVK) und Friedrich-Wilhelm Blömker (HSG), was neben aller Vernunft angesichts der demografischen Entwicklung in den Vereinen ein weiterer wichtiger Grund für die zügige Gründung der HSG Kattenvenne/Lengerich war: „Die Gelegenheit ist einfach günstig.“ Denn die erste Mannschaft des TVK spielt aktuell in der Landesliga, die Erste der HSG in der Bezirksliga – mit Ambitionen Richtung Aufstieg. Entsprechend hoffen die Verantwortlichen, dass die neue Spielgemeinschaft Mannschaften in der Landesliga, Bezirksliga, Kreisliga und Kreisklasse an den Start schicken kann. Die Heimspiele sollen auf beide Orte aufgeteilt, ebenso in Lengerich und Kattenvenne trainiert werden. Ein weiterer Wunsch: Trainerteams mit Verantwortlichen aus beiden Vereinen zu bilden.

Über vieles, sagen alle Beteiligten, sei man sich sehr schnell einig gewesen. Und auch in den Mannschaften habe der Schritt zur Spielgemeinschaft für viel Zustimmung gesorgt. „Wenngleich sich ältere Generationen mit diesem Schritt schon schwerer tun“, wie Stefan Hülsmeier bemerkt. Bei den A- und B-Jugendlichen der JSG indes, sagt deren Vorsitzender Christian Scherer, „ist die Entscheidung sehr positiv aufgenommen worden.“ Und JSG-Spielwart Gerrit Apelt ergänzt: „Die Jungs spielen seit vielen Jahren zusammen. Die denken nicht mehr in Stammvereinen, sondern wollen möglichst auch nach der Jugend gemeinsam auf der Platte stehen.“

Also ein logischer Schritt? Allgemeines Nicken. „Zumal nun auch der Konkurrenzkampf wieder steigen kann, weil alle sich für die höheren Mannschaften empfehlen wollen“, wie Anica Grune sagt. Als Ansprechpartnerin für die HSG Tecklenburger Land ist sie den Schritt hin zur Spielgemeinschaft mit den Frauen im vergangenen März gegangen. Apropos: Innerhalb der Spielgemeinschaft der Männer werden Stefan Hülsmeier (TVK) und Kai Lammers (HSG) die sportliche Leitung übernehmen. Auch das steht bereits fest.

Fragen nach Vereinsfarben, Logo und einigem mehr müssen noch geklärt werden. Aber über die Richtigkeit des tiefgreifenden Schrittes sind sich alle Beteiligten einig. Und während Stefan Hülsmeier noch an die „stolze TVK-DNA“ und „viele gemeinsame Aktionen innerhalb des Vereins“ erinnert, sagt Gerrit Apelt: „All das soll natürlich bestehen bleiben. Wir wollen Vorhandenes erhalten und als Spielgemeinschaft zusammenschmelzen.“ Das wird passieren.