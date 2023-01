HSG Kattenvenne/Lengerich überzeugt und verliert

Während es in Schweden um die Handball-Weltmeisterschaft ging, wurden am Ölberg zumindest wichtige Landesliga-Punkte -- die dann allerdings Gastgeber HSG Kattenvenne/Lengerich verwehrt blieben. Mit 31:32 ging die Partie gegen Vreden denkbar ungklücklich verloren.

Eine knappe Niederlage hat die HSG Kattenvenne/Lengerich am Samstagnachmittag kassiert. In einer stimmungsvollen Sporthalle am Ölberg verlor die Mannschaft von Volker Hollenberg und Daniel Bieletzki gegen den TV Vreden 31:32.

Die HSG begann intensiv und schenkte den Gästen keinerlei Freiraum. Dann kochten in der Halle das erste Mal Emotionen über. Frederik Grune wollte einen Tempogegenstoß einleiten, als ihm Timo Tenostendarp in den Wurfarm griff. Das beantwortete Ersterer mit einem Schubser. Dass beide Akteure für zwei Minuten vom Platz gestellt wurden, reichte Grune offenbar nicht. Dem Unparteiischen sagte er Kopf an Kopf gedrängt noch ein paar Worte, woraufhin der die Rote und Blaue Karte zückte. „Die dumme Blaue Karte hat nicht geholfen“, kommentierte Daniel Bieletzki.

Dass die HSG das Spiel aus der Hand gab, lag an zwei zehn-minütigen Schwächephasen, erklärte Bieletzki. „Wir haben offensiv nicht mehr in unser Druckspiel gefunden. Defensiv war unsere 5-1-Deckung nicht mehr gut. Gerade über halbrechts hat Vreden das clever ausgenutzt.“ In den letzten fünf Minuten taten die Gastgeber alles, um einen Fünf-Tore-Rückstand noch zu drehen, aber es fehlte letztlich ein Treffer. „Klar ist die Niederlage bitter. Aber es war eine gute Antwort auf die beiden Spiele davor“, fand Trainer Daniel Bieletzki durchaus Positives.

Tore: Postert, Guttek (je 7), Hart (6), Dubs (3), Kipp, Segger (2), Altesellmeier, Krimphoff, Steinigeweg, Volk (je 1), Krause, Grune, Ahlert, Koehnsen.

Bes. Vorkomnisse: Blaue Karte für Grune