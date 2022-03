HSG-Trainerin Oana: “So eine Saison habe ich noch nie erlebt“

Erst magere zwei Partien konnten die Handball-Frauen von der HSG Tecklenburger Land nach der Winterpause in der Landesliga absolvieren. Corona schlug um sich, ein Gegner nach dem anderen sagte die Spiele gegen das HSG-Team von Trainerin Daniela Oana ab. „Ich hoffe nicht, dass die Welle bei uns auch noch ankommt. Wir haben Ende März und immer noch so viele Partien zu spielen, so eine Saison habe ich noch nie erlebt“, sagt Oana.

Auf die 26:30-Niederlage bei Vorwärts Wettringen II im Januar folgte vor guten zweieinhalb Wochen in heimischer Halle mit dem 30:31 gegen den TB Burgsteinfurt ein weiterer Rückschlag. Das wars bisher – ein guter Start aus der Winterpause sieht definitiv anders aus. „Ich hoffe, dass wir die Saison zu Ende spielen können“, sagt Oana, die mit ihrem Team trotz der wenigen gespielten Partien (11, so wenige wie sonst nur der SC Münster 08) mit 10:12 Punkten immer noch auf Platz acht steht.

Am Mittwochabend geht es endlich weiter, die HSG reist zum Spitzenreiter. Beeindruckende 28:0 Punkte holte der kommende Gegner SC DJK Everswinkel II, gab bisher mal so gar nichts ab und steht unangefochten auf seinem Platz an der Sonne. „Das ist eine extrem starke Mannschaft und auf jeder Position wirklich super besetzt“, sagt Oana. Im Hinspiel im vergangenen September noch sah sie eine starke Leistung ihrer Spielerinnen, die nur knapp mit 19:23 unterlagen. Damals aber konnte Everswinkel personell nicht aus dem Vollen schöpfen – das ist jetzt anders. „Das wird super schwer. Aber wir gehen locker ins Spiel und man weiß nie, was rauskommt“, sagt Oana.