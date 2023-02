Jetzt sind die Mädchen am Ball

Es geht rund in der Ibbenbürener Kreissporthalle. Der Westfälische Fußballverband bittet nicht zum, sondern an den Ball. Gefordert sind junge Kickerinnen aus Ibbenbüren auf den Spuren der erfolgreichen deutschen Frauenfußball-Nationalelf.

Auf hochklassigen Mädchenfußball dürfen sich die Anhänger im Tecklenburger Land am Wochenende in der Ibbenbürener Kreissporthalle freuen. Zum mittlerweile 16. Mal richtet die DJK Arminia Ibbenbüren gemeinsam mit der Kommission Mädchenfußball des FLVW (Fußball- und Leichtathletikverband Westfalen) das FLVW-Sichtungsturnier für B-Mädchen aus, zugleich die inofiziellen Hallen-Westfalenmeisterschaften.

2020 präsentierten sich die Nachwuchsfußballerinnen zum letzten Mal den vielen Besuchern in Ibbenbüren, es folgten zwei Jahre Pause aufgrund der Corona-Pandemie. Nun freuen sich die Verantwortlichen des Ausrichters Arminia Ibbenbüren, die vielen Talente wieder in der Kreissporthalle begrüßen zu dürfen.

Für das Tecklenburger Land gehen Gastgeber Arminia Ibbenbüren und der TuS Recke ins Rennen. Als Regionalligist sind die Ibbenbürenerinnen durchaus ambitioniert, bei der letzten Auflage sicherte sich die DJK immerhin Rang fünf. Auch die Westfalenliga-Mädchen des TuS dürfen nicht unterschätzt werden, sie wurden bei der letzten Veranstaltung immerhin Zehnter.

Turnierbeginn ist am Samstagmorgen um 10.30 Uhr mit einer offiziellen Begrüßung, der Futsalball rollt ab 11 Uhr. Am Sonntagmorgen geht es dann um 9 Uhr weiter, gegen 15.30 Uhr endet die zweitägige Veranstaltung mit einer großen Siegerehrung.

Absoluter Topfavorit auf den Titelgewinn ist Bundesligist und Seriensieger FSV Gütersloh, der auch im Jahr 2020 triumphierte. Neben Ausrichter Arminia sind fünf weitere Regionalligisten am Start, dazu insgesamt sechs Westfalenligisten und die acht bestplatzierten Bezirkligisten. Damit präsentieren sich die stärksten 20 B-Juniorinnen-Teams aus Westfalen in der Kreissporthalle.

Gastgeber Arminia Ibbenbüren trifft am Samstag um 12.24 Uhr auf den Delbrücker SC, um 13.20 Uhr auf den SuS Scheidingen, um 14.16 Uhr auf den TuS Wadersloh und zum Abschluss der Vorrunde um 15.12 Uhr auf die DJK Wattenscheid.

Der TuS Recke hat es um 11.14 Uhr mit Westfalia Kinderhaus zu tun, um 12.52 Uhr mit Fortuna Freudenberg, um 14.02 Uhr mit dem FC Iserlohn und um 14.58 Uhr mit dem 1. SC Bielefeld.

Geboten wird den Besuchern laut dem Veranstalter „hochklassiger Mädchenfußball bei freiem Eintritt“. Auch die Spielführerin der deutschen Frauen-Nationalmannschaft Alexandra Popp war in den Jahren 2006 (mit SW Silschede) und 2007 (mit dem 1. FFC Recklinghausen) in Ibbenbüren am Start.