Julian Vogler von Marathon Ibbenbüren belegt den fünften Platz

Mit einem fünften Platz in seiner Altersklasse bei den Deutschen Meisterschaften in der Mountainbike-Disziplin Marathon kehrt der 40-jährige Julian Vogler von Marathon Ibbenbüren aus Titisee-Neustadt (Schwarzwald) zurück. Doch anstatt zu hadern über das verpasste Podest, freut sich der hauptberufliche technische Zeichner bereits auf die kommende Saison. „Es ist ein richtig geiles Ergebnis und das i-Tüpfelchen für diese Jahr 2022.“

Bei der DM stand für die Teilnehmer ein 78-Kilometer-langer Kurs mit mehr als 3 000 Höhenmetern an. Vogler, der für Marathon Ibbenbüren startet und in Wagenfeld (Landkreis Diepholz) lebt, bezeichnet diesen Wettkampf als „das Härteste, was ich je gefahren bin.“ Denn dort hieß es meistens: Bergauf- oder Bergabfahren. „Gerade auf einer Straße ging es vielleicht mal 300 Meter, mehr aber wirklich nicht. Und Zeit zum Erholen gab es auch kaum.“ In etwas mehr als vier Stunden und 43 Minuten erreichte er das Ziel. Bis zum dritten Plaz betrug der Rückstand gute 18 Minuten. Diesen Abstand möchte Vogler durch noch intensiveres Training rausholen.

Mit dem Mountainbike-Fahren ist der heute 40-Jährige erst im Jahre 2017 angefangen. Der Wettkampf-Charakter habe ihn jedoch schon immer gereizt. Zwischen 1992 und 2001 ist er Kart gefahren. Danach wechselte er auf die Mechaniker-Seite. Zum Radsport kam der Wagenfelder über einen guten Freund, der ihn 2003/2004 zu einem 24-Stunden-Rennen nach Duisburg mitgenommen hat.

In der Folge sei er häufig in seiner Freizeit aufs Rad gestiegen und habe ordentlich Kilometer abgestrampelt. In der Corona-Pandemie sei seine Mountainbike-Affinität noch größer geworden, aufgrund der eingeschränkten Alternativen. Ab 2020 setzt Vogler auf noch mehr Professionalität: Unter Anleitung eines Trainers fährt er wöchentlich 15 bis 20 Stunden mit dem Rad. Beliebte Trainingsorte sind für ihn der Stemweder Berg, die Dammer Berge und der Dörenberg bei Bad Iburg. „Wichtig ist, dass man auch das Fahrverhalten auf gerader Strecke zwischen den Aufstiegen trainiert.“

2022 hat er an vielen verschiedenen Wettkämpfen teilgenommen. Bei der Europameisterschaft in Tschechien belegte Vogler den achten Platz. Die Weltmeisterschaft, die eine Woche später stattfand, ließ der Wagenfelder aus. Einen großen Erfolg feierte er bei einem Viertages-Rennen im Hochschwarzwald. Dort sicherte er sich die erste Etappe in seiner Altersklasse. Zusammenfassend sei das ganze Jahr 2022 ein großer Sieg für ihn gewesen.