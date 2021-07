Klar die Grenzen aufgezeigt

Die Kräfteverhältnisse während des Testspiels zwischen Drittligist VfL Osnabrück und Regionalligist SF Lotte spiegelten sich am Ende auch im Ergebnis wider: der klassenhöhere Drittligist zeigte den Sportfreunden beim 9:0 klar die Grenzen auf.

Osnabrücks Manuel Haas (24) schirmt in dieser Szene den Ball gegen Lottes Dominique Domröse ab, im Hintergrund verfolgt VfL-Trainer Daniel Scherning diesen Zweikampf.

Die Osnabrücker unter den rund 600 Zuschauern bedankten sich am Dienstagnachmittag mit kräftigem Applaus, nachdem der VfL ihnen auf der Sportanlage Illoshöhe mit einem 9:0 (3:0)-Testspielsieg gegen die Sportfreunde Lotte einen unterhaltsamen Nachmittag bereitet hatte. Auch die Mannschaft hatte richtig Spaß an diesem letzten Auftritt vor dem verspäteten Meisterschaftsstart in der 3. Liga, denn sie wirkte frisch, spielfreudig und torgierig bis zur letzten Minute.