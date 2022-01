Kleiner Pieks – große Wirkung: Aktion des SC Preußen Lengerich kommt an

Impftag im Stadion an der Münsterstraße ein Erfolg

Lengerich

Der SC Preußen Lengerich bat am Samstag beim öffentlichen Impftag in den Sozialräumen des städtischen Stadions an der Münsterstraße zum Pieks. Etliche Vereinsmitglieder sowie Bürgerinnen und Bürger folgten dem Aufruf.