Kobbo Tecklenburg schlägt FCE Rheine II mit 5:0

Das lange Warten auf einen Heimsieg hat für den Fußball-Bezirksligisten TuS Graf Kobbo Tecklenburg ein Ende. Die Elf des Trainer-Duos Julian Lüttmann/Klaus Bienemann besiegte FC Eintracht Rheine II am Sonntagnachmittag in eigenem Stadion mit 5:0.

Das lange Warten auf einen Heimsieg hat für den Fußball-Bezirksligisten TuS Graf Kobbo Tecklenburg ein Ende. Die Elf des Trainer-Duos Julian Lüttmann/Klaus Bienemann besiegte FC Eintracht Rheine II am Sonntagnachmittag in eigenem Stadion mit 5:0. Allerdings ist das Ergebnis am Ende eindeutiger, als es über weite Strecken ausgesehen hatte.

In der ersten Hälfte war anzumerken, das der Zehnte gegen den 15. spielt. Viele Ballverluste, wenige Torchancen und keine gefährlichen Aktionen. Zehn Minuten vor dem Halbzeitpfiff setzten beide Teams ein Ausrufezeichen und zeigten, dass sie doch gewillt sind als Sieger vom Platz zu gehen. Zuerst vergab Kobbos Spielertrainer Julian Lüttmann per Kopf (36.), und nur wenige Augenblicke später gab es einen Pfostenknaller für die Reserve-Mannschaft des FCE.

In der 45. Minute nutzte Mergim Selimi einen wunderbaren Konter der Hausherren, um zum 1:0 einzuschieben. Zu Beginn der zweiten Halbzeit erzielte Christoph Maug das 2:0 für Kobbo. Rheine II machte zunehmend auf, und Kobbo konterte sich schließlich zu drei weiteren Toren. „Wir sind zufrieden mit dem Spiel. Die erste Halbzeit war größtenteils ausgeglichen und wir gehen 1:0 in Führung. Danach verlagern wir das Spiel gut und dominieren die Partie. Das Ergebnis ist am Ende vielleicht ein Tor zu hoch, jedoch waren wir die bessere Mannschaft auf dem Platz“, so Lüttmann.

TGK Tecklenburg: Schell - Hoge, Neitzert, Emekci, Mentrup - Gündogan, Selimi, Brüggemeyer, Wilms - Maug, Lüttmann.

Tore: 1:0 Selimi (45.), 2:0 Maug (47.), 3:0/4:0 Gündogan (83:/87.), 5:0 Lüttmann (89.).