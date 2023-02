Ladbergen bezwingt Westfalia Hopsten

Flamur Zeqiri (vorne) erzielte zwei Treffer, darunter das entscheidende 4:3, am Donnerstagabend gegen Westfalia Hopsten und verhalf dem VfL damit zum Sieg

Mächtig was los war am Donnerstagabend in Ladbergen. Nach 90 nervenaufreibenden Minuten setzte sich der gastgebende VfL mit 4:3 gegen Westfalia Hopsten durch, bis zum Schluss stand das Duell auf Messers Schneide.

„Wir sind mega glücklich“, war VfL-Trainer Stefan Kilfitt nach Spielende tief erleichtert. Er hatte zuvor ein Wellental der Gefühle durchleben müssen, zwischenzeitlich schienen die Gastgeber auf der Verliererstraße.

Dabei lief Durchgang eins genau nach Plan für Ladbergen. „Wir waren drückend überlegen und hatten richtig viele Chance“, lobte Kilfitt. Früh ging die Heim-Elf durch Simon Ulrich Richter in Führung (2.), verpasste es in der Folge nachzulegen. Das rächte sich mit dem Pausenpfiff, als Henrik Arntzen nach einer Ecke für die Westfalia zum 1:1 ausglich.

Richter und Zeciri treffen doppelt

Direkt nach Wiederanpfiff brachte Flamur Zeciri Ladbergen erneut in Führung (47.), doch Hopsten wurde immer stärker. Stefan Kilfitt sah nun ein „komplett offenes Duell“, in dem Max Withake (52.) und Leon Schrey nach einem Bilderbuch-Konter (57.) plötzlich für die Westfalia-Führung sorgten. Ladbergens Übungsleiter musste tief durchatmen und traute seinen Augen kaum, doch seine Jungs blieben cool.

Aus dem Zentrum heraus glich Simon Ulrich Richter nach 68 Minuten zum 3:3 aus, dann folgte der große Auftritt von Flamur Zeciri. 30 Meter vor dem Gäste-Gehäuse nahm er das Leder an, drehte sich und schweißte es in den Winkel. „Ein mega Traumtor“, kam Kilfitt aus dem Staunen nicht heraus.

Tore: 1:0 Richter (2.), 1:1 Arntzen (45.), 2:1 Zeciri (47.), 2:2 Withake (52.), 2:3 Schrey (57.), 3:3 Richter (68.), 4:3 Zeciri (75.).