Ladbergen setzt auf Kontinuität: Trainer Elschner verlängert um zwei Jahre

Das waren ja mal zwei richtig gute Nachrichten innerhalb kurzer Zeit für den TSV Ladbergen. Zunächst entschieden die Landesliga-Handballer das Spitzenspiel gegen den direkten Titelkonkurrenten Vorwärts Gronau mit 34:22 für sich und holten sich damit die Tabellenführung von den Grenzstädtern zurück, dann wurden sich Verein und Trainer Dirk Elschner einig. Beide Seiten verständigten sich auf eine weitere zweijährige Zusammenarbeit bis 2025.

Auch Co-Trainer Alexander Spuhn und der Sportliche Leiter Stefan Ferlemann verlängerten ihr Engagement um jeweils zwei Jahre bis 2025.

Aufstieg soll erreicht werden

Der TSV ist sehr mit der Arbeit von Dirk Elschner zufrieden. Der hatte den Posten im Heidedorf erst im November 2021 angetreten, nachdem sein Vorgänger Björn Hartwig aus beruflichen Gründen kurzfristig zurückgetreten war. Gleich in seinem ersten Jahr verpasste Elschner mit dem TSV den Verbandsliga-Aufstieg nur um Haaresbreite. Das soll in dieser Saison nachgeholt werden. Und da sieht es nach einem Drittel der Spielzeit gut aus.

„Es passt einfach mit Dirk Elschner. Deshalb wollten wir unbedingt mit ihm verlängern. Warum sollten wir da also warten“, stellt Stefan Ferlemann klar, warum sich der Verein zu so einem frühen Zeitpunkt bereits festgelegt hat. „Wir haben damit ein Statement gesetzt und nun Planungssicherheit. Damit können wir auch besser in Gespräche mit künftigen Spielern gehen.“

„Es gefällt mir einfach gut in Ladbergen“

Dirk Elschner ist die Verlängerung um zwei Jahre Recht. Denn er steht für Kontinuität. Bei SF Loxten war er insgesamt 15 Jahre tätig, die letzten sechs davon als Trainer. Danach trainierte er TV Isselhorst fünf Jahre. Nun hat er nichts dagegen, einen ähnlich langen Zeitraum in der Rottsporthalle vor sich zu haben. Und der soll möglichst erfolgreich sein. Denn Aufstieg kann Dirk Elschner. Mit Loxten stieg er von der Verbands- in die Oberliga auf, in Isselhorst aus der Landes- in die Verbandsliga.

„Es gefällt mir einfach gut in Ladbergen“, sagt der Trainer zu seiner Verlängerung. „Es gibt dort ein handballbegeistertes Umfeld und eine junge, sehr talentierte Mannschaft. Die möchte ich weiter begleiten in der Hoffnung, dass sie zusammenbleibt. Ich freue mich, dass der Verein auf mich setzt und tue alles dafür, dieses Vertrauen zurückzuzahlen.“

Zwei Spiele stehen in diesem Jahr noch aus, am kommenden Samstag beim SC Münster 08, ehe am 11. Dezember der SuS Neuenkirchen in der Rott-Sporthalle antritt. Im kommenden Jahr soll dann das Unternehmen Verbandsliga-Aufstieg angepackt und dann auch umgesetzt werden.