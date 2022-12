Lengerich will im Derby gegen Lienen den Abwärtstrend stoppen

Was in den vergangenen Wochen alles schiefgelaufen ist interessiert Sascha Höwing vor dem Derby der Kreisliga A gegen Schwarz-Weiß Lienen nicht. Der volle Fokus vom Trainer des SC Preußen Lengerich liegt auf der Auseinandersetzung mit dem Lokalrivalen.

Was in den vergangenen Wochen alles schiefgelaufen ist interessiert Sascha Höwing vor dem Derby der Kreisliga A gegen Schwarz-Weiß Lienen nicht. Der volle Fokus vom Trainer des SC Preußen Lengerich liegt auf der Auseinandersetzung mit dem Lokalrivalen am Sonntagnachmittag ab 14.30 Uhr. Mit aller Macht wollen die Preußen ihren Negativlauf stoppen und zumindest mit einem guten Gefühl in die Winterpause gehen.

Sechs Pleiten in Serie haben die Lengericher mittlerweile hinnehmen müssen, der einstige Titelaspirant ist in der Tabelle auf Rang zehn abgestürzt. 20 Zähler fehlen auf Spitzenreiter Saerbeck, nach oben ist der Zug längst abgefahren. „Wir wollen so schnell es geht, wieder einige Plätze klettern“, hat Höwing die Spielzeit noch lange nicht abgehakt.

Zahlreiche Ausfälle sind Grund für den Misserfolg

Hauptgrund für die Misserfolge zuletzt sind die zahlreichen Ausfälle beim SCP. „Das spiegelt sich so langsam in den Ergebnissen wider. Uns fehlt die Qualität in der Breite“, ist der Lengericher Übungsleiter ehrlich. Auch vor dem Derby sieht es nicht viel besser aus, unter der Woche weilten ganze acht Akteure beim Training. „Natürlich macht es mehr Spaß mit 16 Mann zu trainieren, aber die Mannschaft ist top“, sagt Höwing. Gegen Lienen werde man noch einmal „alles raushauen“, der SCP-Coach rechnet mit einem „ganz engen Spiel“.

Im Lienener Lager berichtet Trainer Lars Falke von extremer Vorfreude auf das Kräftemessen mit dem Nachbarn. „Die Jungs sind heiß, wir wollen mit einem Derbysieg in die Pause“, traut Falke den Seinen einiges zu. Die Gastgeber bezeichnet er als „angeschlagenen Boxer“, für ihn kommt die Entwicklung bei den Preußen überraschend. Das interessiert den SWL-Coach aber nur am Rande, er hofft auf einen weiteren Schritt in die richtige Richtung seiner Elf. „Ich sehe die Jungs Woche für Woche im Training und bin überzeugt von ihnen“, glaubt er fest an den Klassenerhalt. Gegen Lengerich wird es laut Falke darauf ankommen, wer die entscheidenden Zweikämpfe gewinnt und wer mehr Willen auf den Platz bringt. Auch die Gäste haben einige Ausfälle zu verkraften.