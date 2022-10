Lengerichs Trainer Sascha Höwing nimmt seine Mannen in die Pflicht

Schon mehrfach in dieser Saison der Kreisliga A reizte der SC Preußen Lengerich sein Glück aus, wachte häufig erst in den zweiten 45 Minuten auf und mischt dennoch ganz vorne in der Tabelle mit.

Schon mehrfach in dieser Saison der Kreisliga A reizte der SC Preußen Lengerich sein Glück aus, wachte häufig erst in den zweiten 45 Minuten auf und mischt dennoch ganz vorne in der Tabelle mit.

SCP-Trainer Sascha Höwing spricht von „jugendlichen Floskeln“, die seine Elf abstellen muss. Das wird schon am Sonntag nötig sein, wenn sich um 15 Uhr der Tabellenzweite Arminia Ibbenbüren zum Verfolgerduell an der Münsterstraße vorstellt.

24 Zähler haben die Preußen bisher gesammelt, drei mehr die Arminen. Nach ganz oben fehlen Lengerich somit aktuell sechs Punkte.

Für das Kräftemessen am Sonntag warnt Sascha Höwing vor allem vor Arminias Gerrit Mahmutovic und Domenik Breuer, die er als „absolute Schlüsselspieler“ bezeichnet. Beide fehlten der DJK zuletzt im Heimspiel gegen den SV Büren (4:2), stehen aber in Lengerich wieder zur Verfügung.

Anders als zuletzt hofft der Mann der Seitenlinie der Gastgeber, dass seine Schützlinge von Beginn an hellwach sind. „Es wäre schön, wenn wir mal von der ersten Sekunde an bereit sind“, sagt Höwing. Beim 3:1 gegen Laggenbeck war es Keeper Tim Kipp, der seine Farben mit tollen Paraden im Spiel hielt. „Ich hoffe, dass ich das nicht nach jedem Spiel sagen muss“, so der SCP-Trainer weiter. Personell sieht es gut aus bei der Heim-Elf, Höwing kann vermutlich aus dem Vollen schöpfen.

Im Lager der Gäste ist der spielende Co-Trainer Jonas Schmeiduch froh über die Rückkehr von Mahmutovic und Breuer, auch Schmeiduch selber hat seinen Einsatz gegen Büren gut verkraftet. Der Erfolg gegen das Spitzenteam aus Büren hat den Arminen viele positive Erkenntnisse geliefert. Sie können auch ohne ihre absoluten Leistungsträger gegen die Top-Teams der Kreisliga A bestehen und sie sind auch in der Lage aus einer defensiven Grundordnung heraus zu agieren. „Ob wir es wieder so machen ist noch offen“, lässt sich der spielende „Co“ was die Ausrichtung betrifft nicht in die Karten schauen. Er rechnet mit einem „komplett anderen Spiel“ als noch gegen Büren, da die Preußen eine „ganz andere Mentalität“ auf den Platz bringen würden als der SVB zuletzt.